Private School of Life Rheinberg : Home-Schooling mit Gärtnern und Yogalehrern

Auch wissenschaftliche Experimente gehörten zum häuslichen Unterricht an der Private School of Life in Rheinberg (Symbolfoto). Foto: ddp/Axel Schmidt

Rheinberg Andere Zeiten erfordern andere Unterrichtsmethoden: Die Private School of Life Rheinberg hat sich in der Corona-Krise kreative Ideen einfallen lassen, um Schülern Lerninhalte zu vermitteln.

Kein Unterricht, keine Sozialkontakte, nichts scheint für Schüler in der Corona-Krise mehr so zu sein, wie es einmal war. In diesen Zeiten sind deshalb kreative und neue Ideen gefragt – und davon hat die Private School of Life (PSOL) jede Menge. Auch wissenschaftliche Experimente und Sportangebote gehören zum häuslichen Unterricht in Rheinberg.