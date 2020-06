Lions-Club Rheinberg : Lions-Club hat eine neue Präsidentin

Rheinberg Am 1. Juli beginnt ein neues Lionsjahr. Dann übernimmt Susanne Chylarecki die Präsidentschaft des 2018 gegründeten Damen-Lions-Clubs Rheinberg Juventas. Sie ist Nachfolgerin von Silvia Gelbke.

Die Lions-Damen möchten unter anderem den Mitmachzirkus in und an der Grundschule am Annaberg in den Sommerferien unterstützen. Geplant ist zudem, das Projekt „Open Sunday“ der Uni Duisburg-Essen in Rheinberg anzuschieben. Dabei sollen besonders Kinder aus sozial benachteiligten Stadtteilen die Möglichkeit bekommen, sonntags in Sporthallen unter Anleitung und Aufsicht Sport zu treiben. Unter dem Motto „Gemeinsam – für Rheinberg“ ist es Susanne Chylarecki wichtig, im Rahmen des Möglichen Aktivitäten zu planen und durchzuführen, um mit Freude Dienst für die Gesellschaft zu leisten. Wer Interesse hat mitzumachen, kann seine Kontaktdaten im Hotel am Fischmarkt, Fischmarkt 5 in Rheinberg, hinterlegen.