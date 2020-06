Zwei neue Fälle in Moers, drei in Kamp-Lintfort : Sieben neue Corona-Infektionen im Kreis Wesel festgestellt

Zwei neue Fälle in Moers, drei in Kamp-Lintfort

Kreis Wesel Sieben neue Fälle von Corona-Infektionen gibt es im Kreis Wesel. Sie verteilen sich auf vier Orte, auch Moers ist wieder dabei. In den meisten Städten und Gemeinden hat sich übers Wochenende keine neuen Diagnosen gegeben.

Über das Wochenende bis Montagmittag ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle im Kreis Wesel auf insgesamt 666 gestiegen. Das sind sieben Fälle mehr, als bis Freitagmittag bekannt waren. Drei davon wurden in Kamp-Lintfort festgestellt, zwei in Moers und jeweils einer in Schermbeck und Wesel.