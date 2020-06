Einbruch in Rheinberg : Unbekannte dringen in Garage ein

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg. Dort drangen unbekannte Täter in eine Garage ein und brachen einen Motorroller auf.

Vermutlich in der Nacht zu Montag ist in eine Garage an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg eingebrochen worden. Die Täter traten ein rückseitig liegendes Fenster aus der Verankerung und drangen so in die Garage ein. Darin wurde alles durchsucht, ein Motorroller wurde aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es wurde Anzeige erstattet.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02843 92760.

