Rheinberg : 100 Kubikmeter Kompost liegen zur Abholung bereit

Der Kompost liegt an vier Stellen im Stadatgebiet bereit. Foto: Michael Ricks/MICHAEL RICKS

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb (DLB) der Stadt Rheinberg stellt wieder 100 Kubikmeter Feinkompost kostenlos zur Verfügung.

Hier kann Kompost abgeholt werden: Rheinberg-Mitte, Parkplatz am Sportplatz TuS Rheinberg, Xantener Straße; Borth, Parkplatz Sportplatz Mittelweg; Budberg am Parkplatz des Sportplatzes des SV Budberg; Orsoy, Friedhof Bendstege.

Die Verwaltung bittet darum, zum Transport Schaufeln und Behältnisse selber mitzubringen. Größere Mengen gibt es kostenlos direkt am AEZ Asdonkshof an der Graftstraße 25 in Kamp-Lintfort. Anmeldung unter den Rufnummern 02842 940-150 oder -250.