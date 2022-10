Verkaufsoffener Sonntag : Alpens Herbstspektakel trotzt der Baustelle

Alpen Nach zwei Jahren Pandemie-Pause feiert der Ort nach dem Sommer wieder einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Kaufmannschaft sorgt für ein einladendes Programm und ist zuversichtlich – trotz Sperrung der Burgstraße.

Es könnte alles so schön sein. Ist es aber nicht. Zumindest nicht ganz. Doch die gute Nachricht vorweg: Elf Stunden Sonne sagen professionelle Wetterfrösche beim bangen Blick nach vorn voraus. Goldener Oktober. Vom Himmel hoch her also könnte es kaum besser kommen am verkaufsoffenen Sonntag für den Herbstmarkt in Alpen. Wenn da nur nicht die ewige Großbaustelle im Herzen des Ortes wäre, die im Vorfeld in wenig aufs Gemüt drückt.

Doch Werner Paduch, seit drei Jahren kommissarischer Vorsitzender des Weberings, will sich die gute Laune nicht vermiesen lassen. „Wir machen das Beste draus und hoffen, dass die Menschen auch diesmal unser Angebot schätzen“, sagt der Geschäftsmann, der in Sonsbeck wohnt und seien Schuhladen in Alpen schon vor fünf Jahren abgeschlossen hat.

Paduch ist sehr zufrieden mit den Vorbereitungen fürs große Fest auf den Straßen und Plätzen im Ortskern: „Das ganze Team hat großartige Arbeit abgeliefert. Das Programm steht und kann sich sehen lassen. Es kann losgehen.“

Ist ist das 34. Herbstspektakel, das der Einzelhandel organisiert hat. In den zurückliegenden zwei Jahren musste es ausfallen. Corona. Jetzt kann es weitergehen mit dem wuseligen Treiben in der reizvollen Übergangszeit vom Sommer zum Herbst. „Endlich“, sagt Hans Bongen, Ehrenvorsitzender des Werberings. „Aber der Ort ist immer noch eine Baustelle. Eigentlich traurig.“ Aber auch Bongen ist guter Dinge, dass es trotzdem ein schönes Fest werden kann.

„Die Burgstraße ist zwar nach hinten raus komplett für Durchgangsverkehr gesperrt, aber der ganze Raum bis zur Sperrung kann voll genutzt werden“, so Paduch. Die meisten anliegenden Geschäfte würden um 12 Uhr ihre Pforten aufschließen und auch Angebote draußen vor der Tür machen. Erstmals dabei ist der neue Laden für Brautmoden. Nur die wenigen Geschäfte hinter der Sperre blieben diesmal geschlossen, so der Sprecher der Kaufmannschaft. „Verständlich, weil der Kundenstrom dahin wohl dünn wird.“

Einen Vorwurf will Werner Paduch niemandem machen. Im Gegenteil. „Die Verwaltung und Bürgermeister Thomas Ahls unterstützen uns so gut es eben geht.“ Für die Verzögerungen beim Stadtumbau könne im Rathaus niemand etwas. „Nur, vielleicht hätte man die Burgstraße viel früher komplett dicht machen müssen“, so Paduch. „Es ist, wie es ist. Ich glaube, dass es sich trotzdem für jeden lohnt, am Sonntag nach Alpen zu kommen.“

Kerstin Wichmann, die im Rathaus den Werbering als Geschäftsführerin unterstützt, hat den Standortplan für fast 50 Händler und Vereine fertiggestellt, die den Leuten eine Menge bieten wollen. Billigware und Massentrödel wurde diesmal bewusst ausgesperrt. Wertigkeit ist gefordert bei Kunsthandwerk, Blumenschmuck sowie ambitionierter Deko-, Strick und Bastelware.

Beim Bummeln zwischen Sparkasse und Volksbank sowie zwischen Rathausplatz und der Kirche St. Ulrich werden Gäste bestens versorgt mit kulinarischen Köstlichkeiten aller Art. Unterwegs haben sie die Chance, einem Stelzenläufer zu begegnen, der Luftballons des Werberings verteilt. Für flotte Live-Musik sorgt ein Akustik-Duo in Höhe der Ampel-Kreuzung. Und auf dem Adenauerplatz parken nicht nur Autos, sondern auch alte aufgehübschte Traktoren als Blickfänge.

Auch für Kinder wird eine Menge zu erleben sein. Ein Karussell dreht sich, ein Hüpfburg ist federnd aufgeblasen, Enten können geangelt werden und rund ums Rathaus dürfen kleine Geschäftsleute trödeln, um ihre Kasse aufzubessern. Mitmachen geht ganz unbürokratisch. Wo ein markierter Platz ist, darf man seinen Freiluftladen aufschlagen. Auch die Kindergärten St. Ulrich und die Wurzelzwerge mischen sich fröhlich unters Spektakelvolk. Das gilt auch für den Stamm der Pfadfinder.

Der Werbering kündigt auf seinem Plakat auch ein geheimnisvolles „Indianerdorf“ an. Um zu erfahren, was damit gemeint ist, muss man sich wohl auf den Weg in Alpens Mitte machen. Das Wetter jedenfalls liefert keine Ausrede, das nicht zu tun.

