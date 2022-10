St.-Michaelis-Schützenbruderschaft Rheinberg : Der König holt auch den Underberg-Pokal

Rheinberg Die Mitglieder der St.-Michaelis-Schützenbruderschaft Rheinberg trafen sich kürzlich zum Underberg-Preisschießen, zum großem Pokalschießen und zur Kleinkaliber-Vereinsmeisterschaft (KK) im Schützenhaus.

Nach einem spannenden Wettkampf überreichte Bernd Thenagels (Vertreter des Unternehmens Underberg) den Emil-Underberg-Pokal an den amtierenden König, Andreas Schmitz, den er sich mit 29 von 30 Ringen sichern konnte. Den Christa Noy Damenpokal überreichte Schießmeister Jörg Klopertanz an Silvia Bethke (45 Ringe). Johanna Schmitz gewann mit 46 Ringen den Franz-Rosendahl Pokal. Den Jörg-Klopertanz Pokal (KK-Kurzwaffe) errang Nicole Schmitz mit 35 Ringen.

Bei der KK-Vereinsmeisterschaft gingen ebenfalls Sieger hervor. Bei der Jugendklasse aufgelegt mit 42 Ringen sowie bei der Jugendklasse freistehend mit 28 Ringen gewann Niklas Klopertanz. In der Schützenklasse aufgelegt platzierte sich Ferdinand Tinangon. In der Altersklasse aufgelegt konnte sich Schießmeister Jörg Klopertanz mit 47 Ringen als Sieger hervorheben. In der Altersklasse freistehend ging Rolf Morche als Sieger hervor.

Aktionstag auf dem Großen Markt in Rheinberg : Ringe bringen eine Stadt in Bewegung

Weitere Ergebnisse: In der Seniorenklasse siegte Brudermeister Heinrich Terschlüsen jun. (46 Ringe), in der Damenklasse 1 Nicole Schmitz (42), in der Damenklasse 2 Manuela Bachorski (29), in der Damenklasse 3 Silvia Bethke (43).