Pandemie in Krefeld : 28 Krefelder liegen aktuell mit Corona im Krankenhaus

Krefeld Verwaltung hat Personalprobleme, die gemeldeten Inzidenzwerte an das RKI sind nicht „aussagekräftig“. In den Kitas gibt es drei neue Corona-Fälle.

114 neue Corona-Fälle in Krefeld im Vergleich zum Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Donnerstag, 6. Oktober (Stand: 0 Uhr). Bisher sind in der Seidenstadt damit 80.515 Erkrankungen erfasst worden. Als rechnerisch genesen gelten 79.493 Bürger. Aktuell infiziert sind derzeit 731 Personen, am Vortag waren es 617. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 33,9 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 19,4. Der Fachbereich Gesundheit macht darauf aufmerksam, dass die gegenwärtige Inzidenz für Krefeld wegen eines personalbedingten Meldeverzugs an das Robert-Koch-Institut (RKI) noch nicht „aussagekräftig“ sei. Die eingegangenen Fälle werden für Krefeld sukzessive nachgemeldet. Insgesamt 291 Personen aus Krefeld sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.