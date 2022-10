Politik in Rheinberg : Dirk Kerlen übernimmt CDU-Fraktionsvorsitz

Rheinberg Es gibt reichlich Bewegung an der Spitze der Rheinberger CDU-Fraktion, nachdem Erich Weisser sein Amt niedergelegt hatte. Das sind die Änderungen.

Kerlen ist seit 28 Jahren in der CDU und bereits 13 Jahre Mitglied im Rat der Stadt. Er wohnt mit seiner Familie in Budberg und ist als Entwicklungsmanager bei der Bayer Crop-Science Deutschland GmbH tätig. Sein Nachfolger als erster stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist Thomas Lisken, seit 2020 in der CDU und seither auch Ratsherr. Zweite stellvertretende Vorsitzende der Fraktion ist Tanja Mark, seit 2019 in der CDU und im Juni als Nachfolgerin für Heinz Engelke in den Rat nachgerückt und als Ratsfrau vereidigt worden.