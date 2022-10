Kirchliches Leben in Kempen und Tönisvorst : Erntedankfeier an der Kapelle St. Peter in Kempen

Erntedankfeier an der Kapelle St. Peter in Kempen

Kirchliches Leben in Kempen und Tönisvorst

Propst Thomas Eicker beim Erntedankgottesdienst in Kempen. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

Kempen Der diesjährige Erntedankgottesdienst der Gemeinschaft der Gemeinden Kempen-Tönisvorst zog rund 100 Gläubige nach Kempen. Die Schöpfung und die Ernte standen im Mittelpunkt.

Möhren, Äpfel, Tomaten und Zwiebeln schmückten den Altar, den das Organisationsteam der GdG (Gemeinschaft der Gemeinden) zusammen mit der Kempener Landjugend aufgebaut hatte: Vor der Kapelle St. Peter feierte Probst Thomas Eicker gemeinsam mit etwa 100 Gläubigen unter freiem Himmel den diesjährigen Erntedankgottesdienst. Musikalisch begleitet wurde die stimmungsvolle Feier vom Musikzug der Feuerwehr Tönisvorst und dem Rauschen des Windes in den Lindenblättern.

„Als Menschen sind wir eingebunden in die Natur“, sagte Eicker, „wir sind vom Wetter und vom Klima abhängig. Wir sind ein Teil der Schöpfung, nicht die Beherrscher.“ Aber der Mensch dürfe sich bedienen aus den Erträgen der Schöpfung. „Und dafür wollen wir heute Dank sagen“, betonte der Leiter der GdG Kempen-Tönisvorst. Mitgestaltet wurde der Freiluftgottesdienst auch von Gemeindereferentin Regina Gorgs und GdG-Rat-Mitglied Carsten Hesse. Die beiden setzten sich mit einer Bibelstelle auseinander, in der es auf den ersten Blick um Sklaven und Herren geht, auf den zweiten aber um die Gläubigen und Gott, wie Gorgs und Hesse darlegten. Am Ende stand fest: „Gott macht seine Liebe nicht von unseren Leistungen abhängig, er schenkt sie mit der großen Suppenkelle aus“, wie Carsten Hesse es formulierte.