Kommunalwahl 2020 : Europaschüler beklagen sich über Ratten auf dem Schulhof

Die CDU hat sich das Schulgelände der Europaschule angeschaut Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheinberg Der CDU-Ortsverband Rheinberg plädierte bei einer Ortsbegehung dafür, die Xantener Straße mit zwei Abbiegespuren in Höhe der Schulzentrums auszustatten. Damit die Schüler besser die Discountermärkte erreichen können.

In der Umgebung der Europaschule und an der Xantener Straße zwischen der Bäckerei Bergmann und dem Jugendzentrum Zuff ist einiges im Argen. Sagt die CDU. Bei einer Ortsbegehung verwies der Ortsverband auf zunächst eine große Farbschmiererei an einer Lärmschutzwand, die ein Haus an der Straße Am Altrhein von der Xantener Straße trennt. Seit fast drei Jahren fühlen sich Anwohner auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch den Anblick des „Kunstwerkes“ gestört. Wenige Wochen vor der Kommunalwahl wollen die CDU-Mitglieder nun werbewirksam den Schrubber in die Hand nehmen und das Geschmiere entfernen. „Wir sind mehrfach darauf angesprochen worden. Vandalismus ist ein Thema, mit dem wir uns mehr beschäftigen wollen“, erklärt CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff.

Ein weiteres Thema ist die sichere Überquerung der Xantener Straße von der Europaschule aus. Weil die Discounter auf der anderen Straßenseite ein beliebtes Ziel der Schüler sind, ihnen aber die rund 70 Meter weiter gelegene Querungshilfe zu weit entfernt ist, sei es laut Ortsverbands-Vorsitzendem Klaus Wittmann an dieser Stelle in der Vergangenheit zu einigen Beinahe-Unfällen gekommen. Im Dialog mit den Schülern kam der Wunsch einer weiteren Querungshilfe an diesem neuralgischen Punkt auf. Zur Entschärfung der Verkehrssituation möchte der Ortsverband zusätzlich zwei Linksabbiegerspuren zu den Einfahrten des Einkaufsviertels realisieren.

Ein weiteres Ärgernis sind Ratten, die sich zunehmend um und auf dem Areal der Europaschule tummeln. Um herauszufinden, ob eventuell achtlos entsorgte Pausenbrote die Tiere anlocken oder es andere Gründe gibt, wird sich die CDU die Sache nach den Sommerferien noch einmal ansehen. Am Rande des Weges, der von der Xantener Straße zum Schulhof führt, entdeckten die Mitglieder der Delegation bereits einige faustdicke Löcher im Erdwall, die auf die Ansiedlung der unbeliebten Nager schließen lassen. Lennox Claeßen, Europaschüler, wundert das nicht: „Die Rattenplage ist ein großes Thema bei uns. Während des Unterrichts laufen sie an den Fenstern vorbei und sind anscheinend auch in der Schule. Jedenfalls haben wir schon im Filmraum ihre Hinterlassenschaften gefunden.“