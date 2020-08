Kommunalwahl in Duisburg : CDU will Partei der Stabilität sein

Die CDU achtete beim Wahlkampfauftakt auf Abstand. CDU-Chef Thomas Mahlberg, Ratsherr Peter Ibe, Bürgermeister Volker Mosblech und Landtagsabgeordnete Petra Vogt stellten das Programm vor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Duisburger CDU setzt in Zeiten von Corona auf die Themen Stabilität und Sicherheit. Sie will den Bürgern im Kommunalwahlkampf das Gefühl geben, die Partei zu sein, die sich über die Zeit nach der Pandemie Gedanken macht.

Die Duisburger CDU hat lange gezögert. Im Vergleich zu den anderen Parteien ist sie in diesem Kommunalwahlkampf spät dran, was die Vorstellung ihres Wahlprogrammes angeht. „Wir haben absichtlich lange gewartet“, sagt CDU-Chef Thomas Mahlberg. „Wir wollten den Bürgern ein möglichst aktuelles Programm präsentieren. Und dafür war es nötig, abzuwarten, wie sich die Pandemie entwickelt.“ Ziel der CDU sei es, die Herausforderungen, vor die Corona die Duisburger Gesellschaft noch stellen wird, möglichst abzufangen. Die Wahlkampfziele der CDU nach Themenfeldern.

Wirtschaft und Stadtentwicklung Hier will die CDU in der kommenden Ratsperiode eine ganze Reihe von Themenfeldern angehen. Sie will zum Beispiel die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung neu organisieren, um sie effektiver zu machen. Außerdem macht sie sich für die Entwicklung eines Planungskonzepts für das Güterbahnhofsgelände stark. Die Flächen Wedau Nord und Wedau Süd stellt sich die CDU als Standort für Uni und Start-ups beziehungsweise als Raum für modernes Wohnen vor. In Rheinhausen wollen die Christdemokraten die Entwicklung der sogenannten Osttangente weiterverfolgen und in Walsum die der Umgehungsstraße. Außerdem auf dem Zettel: Die Restaurierung des alten Hamborner Stadtbades und die Verbesserung des kommunalen Immobilien-Flächenmanagementes.

Sozialpolitik Hierzu heißt es im Wahlprogramm der CDU: „Die beste Sozialpolitik ist eine nachhaltige Wirtschaftsförderung und eine aktive Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Duisburg.“ Die CDU steht darüber hinaus für eine aktive kommunale Sozialplanung, unter der die Partei etwa die Stärkung aller zugänglichen Bildungs- und Betreuungsangebote versteht. Zudem zählten Kultur- und Sozialeinrichtungen, Vereine und Nachbarschaftsnetzwerke dazu. Neben der Ausweisung neuer Wohngebiete brauche es in Duisburg „einen attraktiven sozialen Wohnungsbau“.

Umweltpolitik Die CDU bezeichnet ihre Umweltpolitik in Duisburg als „auf den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie“ ausgerichtet. Die Partei will den Klimaschutz in der Stadt verbessern. Dafür will sie städtische Grünflächen ausweiten und erhalten sowie die Flora und Fauna in Duisburg schützen. Dazu gehört der CDU zufolge auch die Förderung von insektenfreundlichen Gärten. Außerdem wollen die Christdemokraten durch eine Kooperation von Uni, Verwaltung, Verbänden und Schulen die Entwicklung, Prüfung und den Einsatz neuer Umwelttechnologien fördern.

Familie und Schule Die CDU will sich dafür einsetzen, dass Lücken in der Versorgung mit Kindergarten- und U3-Plätzen in Duisburg künftig konsequent geschlossen werden. Außerdem will sie sich dafür stark machen, dass der Kinderbetreuung in den Pandemieplänen der Stadt ein wesentlicher Raum gegeben wird. Jugendhilfe und Schule sollen nach dem Willen der Partei stärker vernetzt und die Familienkarte gestärkt werden. Außerdem soll es regelmäßige Sprachstandserhebungen geben, um Kindern eine Perspektive für den Erfolg in der Schule zu bieten.

Was die Schulpolitik im speziellen angeht, fordert die CDU vor dem Hintergrund der Rückkehr zum G9-Modell eine kluge und umsichtige Schulentwicklungsplanung. Im Primarbereich gilt für die Partei laut Programm das Prinzip „kurze Beine, kurze Wege“ mit wohnungsnahen Grundschulen in allen Stadtteilen.

Die CDU will in Duisburg außerdem verstärkt gegen Analphabetismus vorgehen sowie das Schulbau- und Sporthallen-Sanierungsprogramm der Stadt konsequent fortsetzen. Außerdem will sie die Schulsozialarbeit fördern.

Kulturpolitik Hierzu heißt es im Wahlprogramm, die CDU fühle sich einer „lebendigen und funktionierenden Kulturlandschaft“ in Duisburg „in besonderem Maße“ verpflichtet. Sie fordert deshalb unter anderem eine gute personelle und sächliche Ausstattung der Duisburger Philharmoniker, die Stärkung des Lehmbruck-Museums, die Förderung der Kinder- und Jugendkultur in Duisburg, eine zukunftsfähige Ausstattung der Bibliotheken, die Förderung der freien Kulturszene sowie die Weiterentwicklung „des von der CDU angeregten Masterplans Kultur.“