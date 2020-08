Kriminalität in Alpen : Betrüger nehmen älterer Frau viel Geld ab

(bp) Üble Masche: Dreiste Täter haben es auf ältere Menschen abgesehen. Mit abenteuerlichen Geschichten erschleichen sie sich stattliche Beträge wie jetzt in Alpen und Duisburg.

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen einer 77-jährigen Frau in Alpen einen vierstelligen Betrag abgenommen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ereignete sich der Vorfall gegen 10.30 Uhr an der Rathausstraße. Die Betrüger überredeten die 77-Jährige, das Geld einem angeblichen Kurier einer Bank auszuhändigen. Eine Stunde später kam es zu einem ähnlichen Betrugsfall an einer Bushaltestelle in Duisburg. Eine 76-jährige Frau aus Moers hinterlegte einen knapp fünfstelligen Geldbetrag in einem Papierkorb, so die Polizei. Vorausgegangen waren Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten, der sie mit einem Trick dazu überredet hatte. Beschreibung des „Kuriers": 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, weißes T-Shirt mit roter Aufschrift, knielange Jeans, kurze, dunkle Haare. Der Mann trug eine OP-Maske. Er wird als Südländer beschrieben.