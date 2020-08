Kommunalwahl in Alpen : CDU-Wahlkämpfer holen Thekengespräche ins Netz

Digitale Thekengespäche – hier mit Angelika Sura und Carlo Ridder – statt Runden in Schützenfestzelten: Die CDU geht im Wahlkampf neue Wege. Foto: CDU

Alpen Auch Alpens Christdemokraten setzen in Zeiten der Corona-Pandemie verstärkt auf digitale Kanäle. Auf klassische Formate wollen sie aber im Werben um Wählerstimmen nicht ganz verzichten.

Im Moment laufen die langen Sommerferien auf ihr Ende zu. Aber das Wahlkampfteam der CDU hat die politische Pause längst hinter sich gelassen und befindet sich knapp sechs Wochen vor der Wahl voll im Aktionsmodus. Dabei setzen die CDU-Wahlkämpfer unter schwierigen Rahmenbedingungen in Pandemie-Zeiten verstärkt auf digitale Formate. Aktuell stellen sie bei „Thekengesprächen“ in den Sozialen Medien ihre Kandidaten-Teams für die 16 Wahlbezirke vor.

„In Corona-Zeiten müssen wir den Wahlkampf halt etwas anders gestalten“, sagt Parteichef Sascha van Beek. In der Vergangenheit hat auch die CDU die Schützenfeste und vielen dörflichen Feiern im Sommer genutzt, um ihre Themen und Kandidaten an die Leute zu bringen. Da diese klassischen „Thekengespräche“ aber jetzt wegfielen, sei man auf die Idee gekommen, sich digital an der Theke zu treffen.

Weitere Konsequenz aus den Beschränkungen, die der Corona-Schutz mit sich bringt: Die CDU verzichtet auf eine große Wahlkampfveranstaltung und geht stattdessen in die Breite mit überschaubaren Einzelveranstaltungen in den Wahlbezirken vor Ort – „alles draußen und unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln“. Somit könne man auch in Corona-Zeiten relativ gefahrlos mit den Alpenerinnen und Alpenern unmittelbar Kontakt aufnehmen. Ähnlich macht’s auch die SPD.

Die CDU stellt ihre Veranstaltungen vor Ort unter den Titel „Auf ein Wort“. Der Terminplan: Sonntag, 9. August, 11 bis 13 Uhr Veen, Grillplatz am Pfarrheim und zur selben Zeit Alpen, „Kleines Wohnzimmer“ gegenüber dem Rathaus; Samstag, 15. August, 8 bis 11 Uhr, Marktplatz in Menzelen-Ost; Sonntag, 16. August, 15 bis 18 Uhr, Bönninghardt, Kastanienhof, Unterheide 17; Sonntag, 30. August, 11 bis 14 Uhr Menzelen, Spielplatz an der Gartenstraße; Samstag, 5. September, 11 bis 14 Uhr, Alpen, Bouleplatz an der Haagstraße. Am Freitag, 11. September, zwei Tage vor der Wahl, biegen die CDU-Wahlkämpfer auf die Zielgerade ein. Dann tourt der Tross von 11 bis 18 Uhr durch die Gemeinde.

„Unser Ziel ist es, jeden Haushalt Ideen zu erreichen“, so Sascha van Beek über seinen ersten Kommunalwahlkampf in der Spitzenposition. Auf eine „exzessive Plakatierung“ will die Partei verzichten – wenn sie klebt, dann klimaschonend. „Schon lange setzen wir auf Ständer, auf denen die Plakate gekleistert werden“, so van Beek. „Das ist nachhaltig und macht fast keinen Müll.“ Hohlkammerplakate aus Kunststoff kämen bei der CDU in diesem Wahlkampf nicht in die Tüte. Dafür bespielen die Christdemokraten stärker soziale Kanäle wie Facebook, Instagram und YouTube. Klassische Flyer und die Wahlkampfbroschüre „Unser Blatt“ landen aber weiter in jedem Alpener Briefkasten.

In den nächsten Tagen geht die für den Wahlkampf erstellte Homepage (www.gemeinsam-fuer-alpen.de) online. Dort findet man auch das Wahlprogramm. Das steht unter der selbstbewussten Überschrift: „Die Erfolgsgeschichte Alpens weiterschreiben“. Auch Thomas Ahls, der Bürgermeister bleiben möchte, und die Kandidaten stellen sich vor.