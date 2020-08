Buch-Veröffentlichungen : Ein Bilderbuch über „Das Ei von Aua“

Rheinberg Es gibt zwei neue Bilderbücher von Illustratorin Mareike Engelke aus Orsoy. In der Geschichte über die Eisverkäuferin Aurora und die freche Rauchschwalbe Emma liefern Schals bildlich den roten Faden – eine schöne Idee.

In Orsoy kommt was in Bewegung

CDU Rheinberg : In Orsoy kommt was in Bewegung

Und was hat es mit dem verwirrenden Titel auf sich? „Das Ei von Aua“ erzählt eine ziemlich skurrile Geschichte, in deren Mittelpunkt ein schneebedeckter Berg namens Bob, die Eisverkäuferin Aurora und die freche Rauchschwalbe Emma stehen. Auf dem alten Eiswagen stand einst in großen Buchstaben „Das Eis von Aurora“. Jetzt aber fehlen einige Buchstaben, so dass auf dem Auto nur noch „Das Ei von Aua“ zu lesen ist.

Mit „Das ist doch kein Beruf für einen Wolf“ hat Mareike Engelke in diesen Tagen ein weiteres Bilderbuch für Kinder herausgebracht – zusammen mit der Kempener Journalistin und Buchautorin Annette Feldmann. Dieses Buch ist im Tulipan-Verlag erschienen. Auch in diesem Buch bestechen die Illustrationen von Mareike Engelke. Ihre Zeichnungen haben einen hohen Wiedererkennungswert. Annette Feldmann spielt in der Geschichte ihren einzigartigen Humor aus. In der Wolfsfamilie Grimm möchte ein junger Wolf Biologie studieren und dann als Wolfsberater für den Naturschutzbund arbeiten. Aus der Art schlägt seine Schwester, die ganz andere Pläne hat. „Ich werde Kapitänin zur See“, sagt sie und macht ihren Vater damit alles andere als glücklich. Das sei doch kein Beruf für einen Wolf. Aber was sie auch alternativ vorschlagen – Fußballspielerin in der Autostadt Wolfsburg, Politikerin, Opernsängerin, Reißwölfin, Türsteherin oder Jägerin – die Tochter will alles das nicht.