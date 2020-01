Randale in Rheinberg : 31-Jähriger zerstört zwei Türen

Randale in Rheinberg

Rheinberg Ein 31-jähriger Randalierer aus Rheinberg muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen für seine nächtlichen Ausraster.

In der Nacht auf Samstag hatte der 31-Jährige kurz nach Mitternacht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Borther Straße getobt und dabei zwei Türen beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete. Die alarmierten Polizeibeamten beleidigte der Mann aufs Übelste. Schließlich versuchte er, die Beamten anzugreifen. Ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte überwältigten den Randalierer und brachten ihn zur Wache. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Rheinberger erwartet nun ein Strafverfahren.