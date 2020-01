Karneval in Alpen : Die Airline „Pedde, helau“ hebt ab und startet durch

Froscherwachen auf dem Flugplatz: Der Elferrat machte in Pilotenuniform eine tadellose Figur. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Elferrat der Bruderschaft in Menzelen-Ost setzt auf Flugfeld in Alpsray zum Landeanflug auf die Büttensitzung im Adlersaal an.

„Nur Fliegen ist schöner“ prangt auf einem der Autos auf dem Parkplatz am Alpsrayer Flugplatz. Pünktlich im 11.11 Uhr hebt die elfköpfige Cockpitcrew um Kapitän Manfred Ingenfeld mit der neuen Airline „Pedde, helau“ ab. Landen wird die erfahrende Mannschaft ihren Vogel am Samstag, 8. Februar, 19.11 Uhr, zum Winterfest vorm Adlersaal in Menzelen-Ost. So steht es im Flugplan.

Der Vogel fliegt getreu dem Motto: „So mancher Airline geht‘s recht mau, wir in Menzelen fliegen mit der Airline „Pedde, helau“. Zwei Wochen vorm karnevalistischen Höhepunkt der Bruderschaft St. Michael/St. Walburgis baten Sitzungspräsident Ingenfeld und Elferats-Chef Holger Hölsken zum traditionellen Froscherwachen. Der Flugplatz der Luftsportgemeinschaft Kamp-Lintfort bot den passenden Rahmen samt Doppeldecker-Kulisse.

„Wir haben jedes Jahr ein Motto“, sagte Ingenfeld und erinnerte an das Fünf-Sterne-Menü der vorigen Session. Ingenfeld hatte kurzerhand den Vorsitzenden der Luftsportgemeinschaft, Peter Blumbach, um das Gastspiel gebeten. Gut erholt vom Winterschlaf gab sich dort der Elferrat beim Froscherwachen. Mit Mütze, Pilotenanzug samt Rangabzeichen machten sie auf dem Platz eine überzeugende Figur. „Das Team im Tower vermutete schon eine erneute Kontrolle der Deutschen Flugsicherung“, so Ingenfeld.

Die Vorbereitungen für den Büttenabend laufen auf Hochtouren. Er verspricht den jecken Passagieren Turbulenzen und närrische Luftlöcher im himmlischen Adlersaal. Als ungeschriebenes Gesetz gilt: Immer wenn die Menzelener Frösche wieder quaken, können sich die Gäste auf einen tollen Karnevalsabend freuen. Bekannte wie neue Büttenredner, die auch aus dem Dorfleben plaudern, gehören zum Bordpersonal und werden die Lachmuskulatur strapazieren.

Daher gilt: Anschnallen, Rückenlehne aufrecht stellen und den Sicherheitsanweisungen der Crew folgen, wenn beispielsweise die jungen Menzelener Tanzgruppen in ihren tollen Kostümen durch die Luft wirbeln. Neben einigen Überraschungen wird auch Prinz Dupi I., Prinz der KVG „Hand in Hand“, mit seinen 16 Dorfkindern eingeflogen. Für gute Laune sorgen die Band „Ma‘ so, ma‘ so“, ein Damenduo und der Thron der Bruderschaft.