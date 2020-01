Rheinberg-Vierbaum : Helge Schneider kehrt in den Schwarzen Adler zurück

Helge Schneider erweist dem Schwarzen Adler die Ehre. Foto: dpa/Britta Schultejans

Rheinberg-Vierbaum Das Konzert am 2. Februar ist bereits ausverkauft, die Karten gingen ausschließlich an Adler-Genossen.

Ein Auftritt von Helge Schneider im Schwarzen Adler? DER Helge Schneider? Der berühmte Musiker und Comedian, der sonst vor 2000 Fans in der Kölner Philharmonie oder der Hamburger Elbpilharmonie zu hören ist? Ja, richtig, Helge Schneider tritt im Saal des Schwarzen Adlers in Vierbaum auf. Am Sonntag, 2. Februar, um 19 Uhr. Zusammen mit Gitarrist Henrik Freischlader und Schlagzeuger Pete York ist er dort in einem Jazz-Swing-Comedy-Konzert zu hören. Das Trio nennt sich „The Deadly Brothers“ – die tödlichen Brüder.

Aber nicht zu frühen freuen, liebe Fans: Erstens ist das Konzert schon ausverkauft und zweitens sind die Karten ausschließlich an Adler-Genossen verkauft worden. Als kleines Dankeschön an alle, die eine Einlage von 1000 Euro gemacht haben und damit die Übernahme des Kulturlokals ermöglicht haben. Auch Helge Schneider ist Adler-Genosse. Als er sich vor einigen Wochen ein Konzert seines Gitarristen Henrik Freischlader an der Baerler Straße anschaute, erfuhr er von der Genossenschaft und trat sofort bei. Schneider legte noch einen drauf und bot sich für ein Konzert an, von dem nun die Genossenschaft und die Kulturinitiative Schwarzer Adler profitieren.