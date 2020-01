Musik-Kabarett in Rheinberg : Nessi Tausendschön auf dem Zenit

Musik-Kabarett in Rheinberg

Nessi Tausendschön hat’s in der Rheinberger Stadthalle gefallen, dem Publikum auch. Foto: Carsten Bockermann

Die Kbarettistib präsentierte Perlen aus ihren diversen Programmen aus 30 Jahren.

Wer 30 Jahre in der Kleinkunstszene dabei ist, kann behaupten, dass er den Nerv des Publikums trifft. Das jedenfalls trifft auf Nessi Tausendschön zu, die mit ihrer Mischung aus ausdrucksstarken Songs, dem Bedienen einer singenden Säge und bissigen Politik-Kommentaren das Publikum in der Rheinberger Stadthalle überzeugen konnte. Dabei präsentierte sie die Perlen aus ihren diversen Programmen – selbstbewusst „30 Jahre Zenit“ genannt. Musikalisch untermalt wurde das Ganze von dem Kanadier William Mac Kenzie an Gitarre, Bass, Schlagzeug.