Viel Arbeit für die Verwaltung : Neue Bezirke für die Kommunalwahl

Foto: dpa/Silas Stein

Niederrhein Am 13. September dieses Jahres findet bekanntlich die nächste Kommunalwahl statt – eigentlich ein Routinevorgang bei den Vorbereitungen in der Stadtverwaltung. Doch diesmal ist es etwas anders. Und die Zeit drängt.

Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten überprüfen noch einmal die Einteilung ihrer Wahlbezirke. Anlass ist ein Urteil des NRW-Verfassungsgerichtshofs: Als die Richter im Dezember die Abschaffung der Stichwahl für verfassungswidrig erklärten, äußerten sie sich auch zur Größe von Wahlbezirken – und gaben damit den Kommunen eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Denn jede Stimme im Gemeindegebiet muss annähernd gleich viel Gewicht haben. Dafür müssen in den Wahlbezirken ungefähr gleich viele Wahlberechtigte leben – bisher war eine Abweichung von 25 Prozent möglich, aber jetzt erlauben die Verfassungsrichter grundsätzlich nur noch 15 Prozent. Deswegen werden einige Straßen von einem Wahlbezirk in einen anderen geschoben. Das kann für Kandidaten ärgerlich sein, wenn ihre Stammwähler gerade dort wohnen und es auf jede Stimme ankommt. Eine Übersicht.

Alpen In der Gemeinde müssen die Grenzen für sechs der 16 Wahlbezirke vermutlich neu gezogen werden, sagte Ludger Funke, der im Rathaus die Wahl managt. Das Mittel zum Stichtag betrug bei 12.277 (geteilt durch 16) 767 Wahlberechtigte (EU-Bürger). Der Zuschnitt darf also folglich um maximal 115 Wähler nach unten oder oben abweichen. Vor dem Urteil lag die Abweichnungstoleranz in Alpen bei 191 Wähler pro Stimmbezirk. „Um rechtlich auf der sicheren Seite zu marschieren, werden wir wohl anpassen“, sagte Funke. Das sei in einer ländlichen Flächengemeinde nicht ganz so einfach umzusetzen. Es gehe in den betroffenen Bezirken – welche das sind, möchte er noch nicht sagen – um Über- oder Unterschreitungen von fünf bis 60 Stimmberechtigten. Dabei sollen natürlich gewachsene, geographische Grenzen der Orte berücksichtigt werden. Bürgermeister Thomas Ahls werde den Wahlausschuss für Mitte Februar einberufen. Der muss über den neuen Zuschnitt entscheiden.

INFO Neueinteilung bis Ende Februar Erklärung Wenn es große Unterschiede bei den Wahlbezirksgrößen gäbe, wären in einem Wahlbezirk deutlich weniger Stimmen erforderlich, um ein Mandat zu erringen als in einem anderen. Dementsprechend hätten die Wahlberechtigten unterschiedlich großen Einfluss auf die Zusammensetzung des Rates. Frist Die Kommunalwahl ist am Sonntag, 13. September. Der Neuzuschnitt muss laut Gesetz bis Samstag, 29. Februar, erfolgen.

Rheinberg Nach einer Prüfung durch die Stadtverwaltung sind in drei Wahlbezirkungen Abweichungen von mehr als 15 Prozent festgestellt worden: im Wahlbezirk 4 (Sportzentrum Ossenberg), Wahlbezirk 14 (Katholisches Pfarrheim St. Peter) und Wahlbezirk 16 (Evangelisches Gemeindehaus Budberg). Eine neue Einteilung werde geprüft, teilte Bürgermeister Frank Tatzel mit. Der Wahlausshcuss werde darüber am 19. Februar beraten.

Sonsbeck Der Wahlausschuss hat am Freitag kleinere Änderungen beschlossen. Die Grenzdycker und die Hammer Straße gehören nicht mehr zum Wahlbezirk 5, sondern zum Wahlbezirk 2, und die Straße Blumenfeld wechselte vom siebten in den sechsten Wahlbezirk. Die Anwohner müssen deshalb in einem anderen Wahllokal als bisher ihre Stimme abgeben. Die Anschrift werden sie auf ihrer Wahlbenachrichtigung finden. Zwei weitere Wahlbezirke – 12 und 13 in Hamb – werden so gelassen, wie sie sind, obwohl die Abweichungen bei mehr als minus 20 Prozent liegen. Aber wenn Ortsteile weit auseinander liegen, sei das erlaubt, erklärte die Verwaltung.