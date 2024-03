Polizei bittet um Hinweise Chaoten zerstören Bushaltestellen-Wartehäuschen in Leichlingen

Was Menschen antreibt, durch die Stadt zu ziehen und mutwillig öffentliches Eigentum zu zerstören, wird wohl den meisten ein Geheimnis bleiben. Ist es die reine Zerstörungswut, Langeweile, Dummheit oder einfach alles zusammen? Jedenfalls berichtet die Stadtverwaltung, dass seit anderthalb Wochen eine "unbekannte Person in Leichlingen ihr Unwesen“ treibt. „Am Donnerstag, 22. Februar, zerstörte diese erstmals die Scheiben mehrerer Bushaltestellenwartehäuschen sowie das Dach eines Fahrradparkers entlang einer Route vom Busbahnhof über die Kirchstraße, Wachholder und Bergerhof bis hin zur Oberschmitte“, heißt es aus dem Rathaus. In den vergangenen Tagen schlugen der oder die Täter gleich mehrfach erneut zu, zuletzt am Donnerstag, 29. Februar, am Busbahnhof in der Innenstadt.