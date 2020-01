RP-Serie „Lecker Essen“ : Wie ein gutes Steak sein muss

Alpen Fidos-Wirt Friedhelm Pfau lässt nur Rindfleisch aus den USA, Argentinien und Australien in die Pfanne. Dafür kommen sogar Kölner nach Alpen.

Fidos Steakhaus knüpft seit zwei Jahren an diese Tradition an. „Die Menschen kommen wegen der besonderen Steaks von überall her. Unser Einzugsgebiet reicht bis Köln“, erklärt Wirt Friedhelm „Fido“ Pfau. Sein Erfolgsrezept: In die Pfanne kommt nur erlesenes Rindfleisch aus den USA, Argentinien und Australien. Kompromisse bei der Auswahl geht Pfau nicht ein. Außerdem hat der Wirt eine ganz eigene Philosophie, die Haus Grünthal von anderen Anbietern unterscheidet: „Beim Braten gehen durch den Fettanteil 50 bis 80 Gramm verloren. Unsere Gewichtsangaben gelten für das fertige Steak auf dem Teller. 200 Gramm sind 200 Gramm, meistens sogar mehr.“ Das relativiert dann auch den etwas höheren Preis. Außerdem belässt man die Steaks in ihrer Form, klopft sie nicht runter. Durch Messen der Kerntemperatur können die fünf Garstufen Englisch, Medium rare, Medium, Medium well oder Well done dennoch exakt erreicht werden. Qualität, die Steak-Liebhaber begeistert, was der hohe Anteil an Stammgästen deutlich macht. Im Frühjahr und Sommer ist das Haus vor allem bei Fahrradtouristen beliebt. Grund dafür ist der rund 7000 Quadratmeter große Biergarten.