Ermittlungen in Moers und Rheinberg Verdächtiger sitzt nach Razzia in U-Haft

Der Beschuldigte, ein 31-jähriger Mann aus Moers, sei noch am selben Tag dem Haftrichter des Amtsgerichts Düsseldorf vorgeführt worden, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Am Mittwoch hatte es auf Nachfrage noch geheißen, dass es keine Verhaftungen gegeben habe. Im Rahmen der umfangreichen Durchsuchungen hätten die Beamten Beweismittel zu den Tatvorwürfen in Papier- und elektronsicher Form sicherstellen können. Darüber hinaus fanden die Durchsuchungskräfte unter anderem Schusswaffen und Munition sowie Marihuana und Kokain, mutmaßlich jeweils in nicht geringer Menge, sowie verbotene Muskelaufbaupräparate.