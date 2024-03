Verkehrsunfall in Rheinberg Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Winterswick

Bei einem Verkehrsunfall in Rheinberg am späten Dienstagabend gegen 23.10 Uhr sind fünf Menschen verletzt worden. Das bestätigte die Polizei. Auf der Moerser Straße (L137) waren sich zwei Autos entgegengekommen. Ein 36-jähriger Niederländer war mit einem 15-jährigen Moerser als Beifahrer Richtung Rheinberg unterwegs, ein 23-jähriger Moerser war auf dem Weg nach Moers. In dessen Wagen saßen auch zwei Frauen aus Moers, 20 und 23 Jahre alt. Als der Niederländer in Winterswick nach rechts in die Straße An der Neuweide (McDonald’s/Shell-Tankstelle) abbiegen wollten, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Dabei verletzten sich alle fünf Beteiligten leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Rheinberg stellte den Brandschutz sicher, betreute die Verletzten, nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf, sicherte die Einsatzstelle und leuchtete diese aus. Die Einheiten Rheinberg, Pelden und Milingen sowie die Feuerwehrleitung und die Polizei waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten.