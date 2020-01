Karneval in Alpen : Oh, là là – Menzelner Mädels erobern Paris im Sturm

Die kfd St. Walburgis feierte die Nacht von Paris im Saal der Deutschen Eiche. Da blieb kein Auge trocken.

Pariser Nachtleben passiert auch in Menzelen. Warum also in die Ferne schweifen? Die Närrinnen haben vor Ort, im Saal „Zur Deutschen Eiche“, was es braucht. Die Prachtstraße Champs Élysées mit Bistro-Tischen verläuft hier, und auch Eiffelturm steht hier, wie das Bühnenbild unter dem Motto „Eine Nacht in Paris“ glauben macht. Auch Sitzungspräsidentin Melanie Giesen und ihr Elferrat gaben sich mit Baskenmützen, Ringel-Shirt und Halstuch so ganz französisch.