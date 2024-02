Pkw stoßen auf Xantener Straße zusammen 41-jährige Kamp-Lintforterin bei Unfall in Rheinberg verletzt

Am Freitagvormittag ist es auf der Xantener Straße (L137) in Rheinberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzte. Wie die Polizei berichtet, hatte um 11.50 Uhr ein 50-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Auto die Xantener Straße befahren und war dabei aus Moers kommend in Fahrtrichtung Xanten unterwegs gewesen. An der Einmündung Xantener Straße sei er nach links in Richtung Rheinberg-Innenstadt abgebogen. „Hierbei kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 41-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort, die die Xantener Straße (L137) aus Xanten kommend in Fahrtrichtung Moers befuhr“, teilt die Polizei mit.