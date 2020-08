Kommentar zu Protestaktion an Alltagsmenschen : Debatte ein Gewinn, kein Schaden

Meinung Die „Alltagsmenschen“ in Rheinberg lassen nicht gleichgültig. Es spricht für sie, Aktivisten provoziert zu haben, die den Alltagsmensch weiter fassen möchten, ohne Schaden anzurichten.

Alltagsmenschen“ sind, das sagt der Begriff, in der Regel nicht sonderlich aufregend. Normal halt. Doch die, die in der Stadt Rheinberg ausgestellt sind, bewegen die Menschen. Von Anfang an. Sie haben Anziehungskraft. Viele Besucher kommen in die Stadt, um sich an den witzigen Figuren der Künstlerin Christel Lechner zu erfreuen. Aber nicht nur das. Es gibt Zeitgenossen, die fühlen sich durch die dargestellten Durchschnittstypen extrem herausgefordert. Über die Zerstörer wollen wir an dieser Stelle nicht reden. Kaputt hauen geht gar nicht.