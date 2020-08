Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Rheinberg : Das Lastenfahrrad ist ein Renner

ADFC-Vorsitzender Hans-Gerd Schroers ist mit dem Lastenrad gut unterwegs. Wer’s ausleihen möchte, muss erst eine Übungseinheit absolvieren. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg-Alpsray Der Klimatisch der Stadt Rheinberg hat in Alpsray das klimafreundliche E-Gefährt geparkt. Die Ausleihe hat der ADFC übernommen. Der möchte gern ein eigenes Exemplar anschaffen, ist aber dabei auf Zuschüsse angewiesen.

Hans-Gerd Schroers ist ganz ehrlich: „Ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieses Fahrrad in Alpsray so gut läuft“, sagt er. Schroes wohnt in Alpsray und ist Vorsitzender der Rheinberger Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Als großer Fahrrad-Fan hat er auch Kontakte zum Verein Klimatisch Rheinberg, dem inzwischen mehrere Lastenräder gehören. Eines, ein Pedelec mit Elektromotor-Unterstützung, stellt der Klimatisch in Alpsray zur Verfügung. Schroers: „Es ist in einer Garage am Bürgerzentrum untergestellt. Ich kümmere mich um den Leihbetrieb.“

Erstmals ausgeliehen worden ist das Gefährt am 19. Mai. „Seitdem“, so Hans-Gerd Schroers, „ist es ununterbrochen in Gebrauch. Momentan ist es bis Ende August vergeben.“ Wer sich bei Schroers meldet und einen Termin ausmacht, muss eine Vereinbarung unterschreiben, in der insbesondere die Haftungsfrage geregelt ist. Ergeben sich kleinere Schäden am Rad, so werden sie unter „Verschleiß“ abgebucht. Wird das Lastenfahrrad gestohlen oder gibt es gravierende Schäden, muss derjenige die Kosten dafür übernehmen, der sich das Fahrrad geliehen hat.

Info E-Antrieb erweitert das Leistungsspektrum Was das Rad kann Das Lastenfahrrad oder auch Cargobike ist ein Fahrrad, mit dem Sachen oder Personen transportiert werden können. Je nach Aufgabe und Einsatz sind sie mit verschiedenen An- und Aufbauten ausgerüstet. Eine Erweiterung des Einsatzspektrums wird durch den Elektro-Antrieb erreicht.

Ganz billig ist so ein E-Lastenrad natürlich nicht. Rund 5000 Euro kosten diese praktischen Exemplare, die man erst nach einer längeren Probefahrt steuern darf. Hans-Gerd Schroers: „Sie lassen sich gut fahren, aber man muss zunächst ein bisschen Routine bekommen.“

Der ADFC-Vorsitzende geht davon aus, dass das Rad auch noch im September und Oktober in Alpsray zur Verfügung steht. Danach möchte die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Nicole Weber, es gerne in einem anderen Stadtteil zur Verfügung stellen. „Aber dann“, so Schroers, „kommt ja erst einmal der Winter, da wird das Lastenrad wohl nicht so sehr gefragt sein.“

Der ADFC-Chef würde gerne auch für seinen Verein ein solches Lastenrad anschaffen und es dauerhaft in Alpsray zur Verfügung stellen. „Leider bekommen wir als Verein aber keine Fördermittel für eine solche Anschaffung. Und aus unserem kleinen Budget können wir das nicht stemmen.“

Der ADFC hat sich nun über die Postcode-Lotterie um einen Zuschuss beworben. „Aus diesem Topf werden Projekte gefördert, die der Umwelt gut tun“, so Schroers. Ein Förderantrag sei vorbereitet. Sollte er positiv beschieden werden, würde sich das vermutlich im Dezember entscheiden. Der ADFC als gemeinnütziger Verein müsste dann 20 Prozent des Anschaffungspreises selbst aufbringen. Der Rest, rund 4000 Euro, käme als Zuschuss. „Für uns wäre das eine großartige Sache. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir Erfolg hätten“, so der Vorsitzende. Er betont allerdings: „Für uns kommt eine Anschaffung aber wirklich nur in Frage, wenn 80 bis 90 Prozent der Summe gesichert sind.“