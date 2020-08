Anbau fertiggestellt : Der Pflegeheimumbau in Orsoy schreitet gut voran

Rheinberg Der dreigeschossige Anbau mit 33 Einzelzimmern am Evangelischen Pflegeheim Orsoy ist fertiggestellt und bezogen. Im nächsten Schritt geht’s an die Modernisierung der Bewohnerzimmer.

Es tut sich was im Evangelischen Pflegeheim Orsoy: Seit dem Spatenstich im Juli 2018 laufen am Ostwall umfangreiche Baumaßnahmen. Jetzt wurde der dreigeschossige Anbau mit 33 Einzelzimmern fertiggestellt und bezogen. In weiteren Bauabschnitten werden nun nach und nach ebenfalls alle Bewohnerzimmer modernisiert und neue Wohngruppenräume errichtet.

Die Planer rechnen mit einer verbleibenden Bauzeit von zwei Jahren. Hintergrund für die umfangreiche Sanierung ist die gesetzliche Vorgabe, dass Pflegeeinrichtungen seit August 2018 nur noch Einzelzimmer belegen dürfen. Geschäftsführer Peter Leuker sagt dazu: „Als das Haus in den frühen 1980er Jahren in Betrieb ging, war es noch überwiegend auf Mehrbettzimmer ausgelegt. Dem zunehmenden Wunsch vieler Bewohner und der gesetzlichen Anforderung können wir nur entsprechen, wenn wir das Haus baulich grundlegend verändern.“

In die Erweiterung und Modernisierung investiert der Träger des Hauses, die Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH, insgesamt rund 7,3 Millionen Euro. „Der Bau in Zeiten von Corona und bei laufendem Betrieb ist eine Herausforderung für alle Beteiligten, die wir allerdings in ähnlicher Weise auch schon an anderen Standorten unserer Gesellschaft gemeistert haben“, zeigt sich Peter Leuker zuversichtlich, dass dies auch in Orsoy gelingt.