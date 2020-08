Künstlerin aus Raderbroich : Sonja Kreutzer lädt zur „Kunst an der Kuhwiese“

Korschenbroich Während der Corona-Pandemie hatte die Raderbroicherin bereits an ihren Gartenzaun geladen. Im September folgt das nächste Projekt: Vier Künstler werden bei ihr ihre Werke präsentieren.

Während der Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie konnte man die Korschenbroicher Holzkünstlerin Sonja Kreutzer mit ihren Arbeiten an ihrem Gartenzaun besuchen und die Werke aus der Distanz besichtigen. Nun öffnet sie vorsichtig und die Schutzverordnungen beachtend am ersten Wochenende im September ihre Gartenpforte und lädt zur „Kunst an der Kuhwiese“ ein.

Da Kreutzer nicht wie sonst an den Tagen der Offenen Tür selbstgebackenen Kuchen anbieten darf, kooperiert sie mit dem „Alten Brauhaus“ in Raderbroich 13. Dort gibt es am Samstag Burger, am Sonntag Belgische Waffeln. Eine ganz besondere Überraschung hat Kreutzer geplant, um den Gästen die Registrierung zum Zwecke der Nachverfolgung der Infektionsketten zu versüßen: Unter allen registrierten Besuchern verlost sie Kunstwerke.