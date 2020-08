Ausstellung in Xanten : Auf verschlungenen Pfaden zur Kunst

Xanten Weil zahlreiche Kreativmärkte wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten, initiieren Maria Tervoort und Hakim König selbst eine Ausstellung. Bei „Kunst im Königs-Garten“ sollen Besucher auf Entdeckungstour gehen.

So kann dem Besucher hinter einem der Hochbeete mit seinen duftenden Tomaten, reifenden Paprikaschoten oder gewaltigen Rhabarber-Blättern plötzlich ein bunt-schimmernder Fisch oder ein metallisch-glänzendes Skulpturen-Paar begegnen. Hinter dem Torbogen einer Ruinen-Mauer ist womöglich eines von Beckerts abstrakten Aquarellen in leuchtend blauen Tönen zu finden, ein Stück weiter im Lavendelstrauch ein schönes Objekt aus Muscheln und Treibholz des Ehepaars Lange. Insgesamt 65 Objekte sind am Wochenende auf dem rund 1700 Quadratmeter großen Grundstück zu entdecken.

So unterschiedlich die Werke auch sind, ihre Schöpfer haben eines gemeinsam. „Wir finden es schade, dass in diesem Jahr diverse Kunst-Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ausgefallen sind“, sagt Tervoort. Sie selbst haucht seit etwa zehn Jahren ausgedienten Gebrauchsgegenständen und Naturmaterialien – zu Skulpturen geformt – neues Leben ein. Nach einer Behandlung mit dem Textilverstärker Powertex lassen diese sich auch wetterbeständig in den Garten integrieren. Seit sieben Jahren stellt die Hobbykünstlerin in Königs Outdoor-Restaurant Mühlengarten aus, das in diesem Sommer wegen Corona aber gänzlich geschlossen bleibt. Auch die Messe NiederrheinKreativ in Rheinberg, Basare der Frauengemeinschaft und eine Ausstellung in der Eifel, wo Tervoort sonst ihre Arbeiten anbietet, fielen aus. „Kunst ist wichtig, auch oder gerade in Corona-Zeiten“, betont König. „Deshalb wollten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um überhaupt Kunst anbieten zu können.“