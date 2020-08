Kommunalwahl in Alpen : Grüne wollen am Samstag Baumscheiben bepflanzen

Alpens Grüne wollen über die bedrohte Artenvielfalt reden. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Grünen wollen bei ihren Wahlkampfauftritten nicht nur reden, sondern auch was gegen das Artensterben tun. Aber auch für politische Konfliktthemen sind sie ansprechbar.

Den „dramatischen Rückgang der Tier- und Pflanzenarten und den Klimawandel, der den Fortbestand und die Erweiterung vieler Lebensräume bedroht“, will der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Alpen zum Thema eines Informationsstandes machen. Den bauen sie am Samstag, 22. August, von 11 bis 14 Uhr am Bücherschrank an der Ecke Lindenallee/Adenauerplatz an der so genannten „Blauen Grotte“ auf.

„Wir wollen mit den Leuten darüber ins Gespräch kommen, was jeder Einzelne machen kann“, so Bürgermeisterkandidat Peter Nienhaus. Als Partei wollen die Grünen auch einen praktischen Beitrag leisten, Insekten den Weg zurück zu ebnen. Sie haben im Rathaus für die beiden Baumscheiben am Bücherschrank die Patenschaft beantragt und möchten diese am Samstag artgerecht bepflanzen.

Außerdem wollen die Grünen erneut auf die Volksinitiative „Artenvielfalt NRW“ der Naturschutzverbände aufmerksam machen und weitere Unterschriften für die Aktion sammeln, die sie so unterstützen möchten. Aber auch andere Themen stehen wenige Wochen vor der Kommunalwahl auf der Agenda für die Begegnung mit den Bürgern. Zur Jugend- und Wohnungspolitik, zum Stadtumbau, zum Kies- und Salzabbau und Mobilität in Alpen wollen die Grünen Rede und Antwort stehen. Ihr Wahlprogramm mit den Zielen für die kommende Ratsperiode bis 2015 liegt nun vor – von der nächsten Woche an wird es an alle Haushalte in der Gemeinde verteilt, kündigen sie an.

Neben der Aktion am Samstag bauen die Grünen ihren Wahlkampfstand am Dienstag, 25. August, von 9 bis 11 Uhr auf dem Menzelener Wochenmarkt und am Freitag, 28. August, von 14 bis 17 Uhr auf dem Wochenmarkt in Alpen auf. Bürgermeisterkandidat Peter Nienhaus und die Ratskandidaten stehen auch da zum Gespräch zur Verfügung.

(bp)