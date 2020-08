Rheinberger Gesprächsrunde : Bürgermeister-Kandidaten im Bürgerhaus Budberg

Rheinberg Alle vier Bewerber ums Bürgermeisteramt in Rheinberg haben ihre Teilnahme an der Gesprächsrunde im Bürgerhaus Budberg zugesagt. Die Moderation übernimmt RP-Redakteur Uwe Plien.

Zugesagt haben sowohl Titelverteidiger Frank Tatzel, der als Parteiloser auf der Karte der CDU steht, Dietmar Heyde von den Grünen, Rainer Mull für die Liberalen und Renan Cengiz für Die Partei. Dieser nicht nur politische Abend wird vom Lokalredakteur der Rheinischen Post, Uwe Plien, moderiert. In Budberg geht man davon aus, dass das Interesse an dem Elefanten-Treffen deutlich größer sei als Anfang der Woche beim Podium des Unternehmerverbandes, das ist abgesagt worden.

Aufgrund der Corona-Verordnungen kann die Veranstaltung im Bürgerhaus nur mit einer begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden, so Mitorganisator Peter Houcken. Daher ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Die Voranmeldungen werden unter Tel. 02843 9068264 oder per E-Mail an info@buegerhaus-budberg.de mit Namen und Adresse registriert.