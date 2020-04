Polizei berichtet : Feuerwehr löscht brennenden Lkw-Reifen

Ein brennender Lkw-Reifen löste Alarm für die Feuerwehr in Sonsbeck und Alpen aus.

(bp) Am Dienstagmittag sind wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Alpen und Veen zu einem Lkw-Brand auf der A 57 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert worden. Zeitgleich alarmierte die Leitstelle neben der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck auch einen Rettungswagen. Beim Eintreffen der Hilfskräfte stellte sich heraus, dass der Reifen eines Anhängers Feuer gefangen hatte. Durch das schnellen Eingreifen von Ersthelfern konnte der Brand sich nicht weiter ausbreiten. Die Feuerwehr kühlte den Reifen sowie umliegende Bereiche herunter, um den Brand zu begrenzen. Anschließend untersuchte die Feuerwehr das Fahrzeug abschließend mit einer der Wärmebildkamera, um sicherzustellen, dass keine Gefahr mehr bestand. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte an ihre Standorte zurückkehren, so ein Sprecher der Feuerwehr.