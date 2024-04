Feuerwehr Monheim Torsten Schlender wird Leiter der Freiwilligen Feuerwehr

Monheim · Der Ausschuss für Inklusion, Soziales und Ordnung berät am kommenden Donnestag über die Bestellung. Der Rat entscheidet in seiner Sitzung am 15. Mai.

Oberbrandrat Torsten Schlender (rechts) soll die Freiwillige Feuerwehr ehrenamtlich leiten. Archivfoto: rm- Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die Politiker im Sozialausschuss beraten am kommenden Donnerstag über die Bestellung von Oberbrandmeister Torsten Schlender zum Leiter der Freiwilligen Feuerwehr und Brandrat Markus Stenzel sowie Brandrat André Linscheid zu stellvertretenden Leitern der Freiwilligen Feuerwehr. Der Rat entscheidet am 15. Mai. Die Bestellung erfolgt für sechs Jahre. Bei diesen Funktionen handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Aktuell sind Torsten Schlender zum Leiter der Feuerwehr und Markus Stenzel zu seinem Stellvertreter bis 2025 bestellt und ernannt. Mit André Linscheid soll wieder ein zweiter Stellvertreter der Feuerwehr eingesetzt werden, um die anfallenden Arbeiten der Wehrleitung organisatorisch besser verteilen zu können. Um eine Harmonisierung der drei Amtszeiten herbeizuführen, soll zeitgleich die vorzeitige Bestellung des Leiters der Feuerwehr und seines jetzigen Stellvertreters bis 2030 erfolgen. Die entsprechende Anhörung der Wehr unter Beteiligung des Kreisbrandmeisters findet am 18. April statt. Die Stellungnahme des Kreisbrandmeisters wird zeitnah nachgereicht, berichtet Sebastian Johnen, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales. In Vorgesprächen mit den Einheitsführern der Löschzüge Monheim und Baumberg, der Jugendfeuerwehr sowie der Kinderfeuerwehr und auch mit dem Kreisbrandmeister, werden die Vorschläge unterstützt. Die Vorberatung im Fachausschuss erfolgt vorbehaltlich des positiven Votums der Wehranhörung und der abschließenden schriftlichen Stellungnahme des Kreisbrandmeisters.

(pc)