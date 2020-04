Verkehrsunfall : Autofahrer fährt in Ossenberg gegen einen Baum

Autofahrer fährt in Ossenberg gegen einen Baum

Rheinberg 57-jähriger Rheinberger verletzt sich auf der L137 in Höhe des Mühlenwegs schwer.

Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr hat sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L137 (ehemalige B57) in Rheinberg-Ossenberg ereignet. Ein 57-jähriger Rheinberg habe aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. In Höhe des Mühlenwegs geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einem Baum. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kam es nicht. Der 57-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn der L137 für etwa eine Stunde gesperrt und der Verkehr umgeleitet.