Am 21. April in Emmerich „Action Day“ bei der Freiwilligen Feuerwehr

„Wir sind für unsere Einheiten permanent auf der Suche nach Frauen und Männern, die sich bei uns engagieren wollen. Im vergangenen Jahr haben wir erstmals so einen Action Day zur Mitgliederwerbung in allen Einheiten ausprobiert. Die Resonanz war sehr positiv. Deshalb bieten wir diesen Tag erneut in allen Standorten an“, erläutert David Grewe, Einheitsführer der Feuerwehr in Vrasselt, der den Action Day gemeinsam mit anderen Kameradinnen und Kameraden koordiniert. „In den persönlichen Gesprächen haben wir festgestellt, dass viele die Sorge haben, nicht fit oder nicht geschickt genug zu sein für die Feuerwehr. Dabei sind die Einstiegsvoraussetzungen für unsere Einsatzabteilungen gar nicht so hoch: man sollte zwischen 16 und 60 Jahre alt sein und einfach Interesse daran haben, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wer noch jünger ist, ist zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr herzlich willkommen. Hier findet jeder seinen Platz“, so Grewe.