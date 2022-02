Karneval in Pandemiezeiten : Besenbinder feiern erst im Mai „Dolce Vita auf der Hei“

Alpen Der Besenbinder-Elferrat auf der der Bönninghardt verlegt seine beiden Sitzungen auf Mitte Mai. Es könnte nicht das letzte Mal so sein, denken sie.

„Man muss sich vielleicht mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass die Corona-Pandemie auch noch in den nächsten Jahren besonders in den Wintermonaten und damit mitten in der Karnevalszeit stärker sein wird als in der wärmeren Zeit des Jahres“, vermuten die Elferratspräsidenten Leo Sonneveld und Timo Rayermann. Von daher könne man die zeitliche Anpassung an die Lage in diesem Jahr als „etwas Richtungsweisendes für die weiteren Jahre in der Pandemie ansehen“, meint das Führungsduo.