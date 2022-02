Stadt Rheinberg will das Fahrzeug verkaufen : Die alte Feuerwehr-Drehleiter kommt unter den Hammer

Stadt Rheinberg will das Fahrzeug verkaufen

Rheinberg Die Stadt Rheinberg bietet das alte Drehleiter-Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr auf der Internet-Plattform Zoll-Auktion zum Verkauf an.

Darf‘s vielleicht ein Feuerwehrauto sein? Die Stadt Rheinberg möchte das ausgemusterte Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr an Selbstabholer verkaufen und bietet das Fahrzeug auf der Internet-Plattform www.zoll-auktion.de an. Die Auktion läuft noch bis zum 15. Februar, 15.30 Uhr. Am Dienstag lagen sieben Gebote vor, das Gebot lag bei 8988 Euro.