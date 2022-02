Am Niederrhein und in Duisburg : Das sind die Geburtskliniken in der Region

Die Wahl der Geburtsklinik ist für werdenden Eltern nicht immer einfach. Foto: Fabian Strauch/dpa Foto: dpa/Fabian Strauch

Bei der Entscheidung, welches Krankenhaus das richtige für die Entbindung ist, können für werdende Eltern viele Faktoren eine Rolle spielen. Ein Überblick über Schwerpunkte und Angebote in Moers, Wesel, Dinslaken, Geldern oder Duisburg.

Krankenhaus Bethanien Moers

Ausstattung Perinatalzentrum Versorgungsstufe (Level) 1, Neugeborenenintensivstation, Wöchnerinnenstation mit Familienzimmern, Betten für Begleitmütter bei längerem Aufenthalt des Neugeborenen in der Kinderklinik, entwicklungsfördernde Pflege.

Info Die weiteren Folgen unserer Serie „Willkommen, Baby“ Themenwochen In unserer Serie „Willkommen, Baby“ geben wir einen Einblick in Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt. In den nächsten Folgen gibt es beispielsweise Beiträge über Hebammen oder Tipps von Familienbegleitern darüber, wie auch mit einem Neugeborenem die Zweisamkeit in der Partnerschaft erhalten werden kann. Noch mehr zum Thema Schwangerschaft und Baby lesen Sie hier auf unserer Themenseite.

Leistung Behandlung und Betreuung aller Schwangerschaften und Geburten, auch von Risikoschwangerschaften (Mehrlingsgeburten, Frühgeburtlichkeit), besondere Geburtsarten, Stillbegleitung und -beratung, perinatalmedizinische Sprechstunde für Risikoschwangerschaften (Dopplersonografie), Hebammensprechstunde, Hebammen-Wochenbettambulanz, Mehrlingsgeburten (auch vaginal), Geburten aus Becken­end- oder Steißlage (auch vaginal), Wassergeburten.

Service Hebammensprechstunde, Geburtsvorbereitungskurse, Elternschule, Babyschwimmen, Gymnastikkurse vor und nach Schwangerschaft (während der Schwangerschaft auch im Wasser), Babymassage, Geschwisterkurse, Pekip-Kurse, Netzwerk Kinderzukunft.

Besuchszeiten und -rechte Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können Besuche im Krankenhaus nur eingeschränkt stattfinden. So dürfen alle stationären Patientinnen und Patienten innerhalb der Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr einen Besucher oder eine Besucherin pro Tag für maximal 30 Minuten empfangen. Jeder Besucher muss einen negativen Corona-Test vorweisen können, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Auch Begleitpersonen (zum Beispiel werdende Väter) müssen einen negativen Test vorweisen. Es wird gebeten, von Besuchen mit Kindern abzusehen. Im Krankenhaus gilt Maskenpflicht. Bei schwangeren Patientinnen sind die Besuche noch weiter eingeschränkt: Sie dürfen nur ihren bzw. ihre Ehe- oder Lebenspartner/in empfangen.

Anfahrt und Parkplätze Stiftung Bethanien Moers, Bethanienstraße 21, 47441 Moers. Es stehen drei Parkplätze in direkter Nähe zum Krankenhaus zur Verfügung.

Kontakt Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe und Senologie: Telefon 02841 200-2600, frauenklinik@bethanienmoers.de; Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Telefon 02841 200-2302, kinderklinik@bethanienmoers.de



St.-Josef-Krankenhaus Moers

Ausstattung Drei Kreißsäle, Wochenstation mit Familienzimmern, Stillzimmer.

Leistung Von der WHO zertifizierte babyfreundliche Geburtsklinik, Behandlung und Betreuung von Risikoschwangerschaften, pränatale Diagnostik und Dopplersonographie, Kaisergeburt, Zusammenarbeit/Kooperation mit dem Horstmannshof, Nachsorgehebammen.

Service Aktuell virtuelle Kreißsaalführungen, Instagram, Hebammensprechstunde und Geburtsplanungssprechstunde, Tragetuchberatung, Elternschule mit Kursen vor und nach der Geburt (zum Beispiel Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik, Babymassage, Babyschwimmen), wöchentliche Stillgruppe, Stillbegleitung.

Besuchszeiten und -rechte Anmeldegespräche und Voruntersuchungen finden ohne Begleitung statt. Im gesamten Krankenhaus gilt FFP2-Maskenpflicht. Eine Begleitperson darf die Geburt begleiten. Bei stationärem Aufenthalt: Für Besucher gilt die 2G-plus-Regel. Je Patientin ist ein Besucher pro Tag erlaubt. Dazu zählt auch der Vater des Neugeborenen. Der Besuch der Wöchnerin durch die Begleitperson ist täglich von 8 bis 20 Uhr möglich. Kinder dürfen nicht zu Besuch kommen. Die Begleitperson (auch Geimpfte und Genesene) benötigt ein aktuelles offizielles negatives Corona-Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden). Falls vor der Geburt keine Zeit mehr für einen offiziellen Test bleibt, kann ein ungeöffneter Corona-Schnelltest mitgebracht werden.

Anfahrt und Parkplätze Gebührenpflichtiges Parkhaus vor dem Krankenhaus, Storchenparkplätze.

Kontakt Sekretariat der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Telefon 02841 107-12861.



St.-Vinzenz-Hospital Dinslaken



Ausstattung Perinatalzentrum Level II: Versorgung von Schwangeren mit erwarteter Frühgeburt ab der abgeschlossenen 29. Schwangerschaftswoche oder einem geschätzten Geburtsgewicht des Kindes ab 1250 Gramm. Neonatologie: Es steht ein moderner Transportinkubator sowie eine Ausstattung der Station auf neuestem medizintechnischen Stand zur Verfügung. Die Station verfügt über acht Überwachungs-, vier Beatmungsplätze sowie vier Mutter-Kind-Einheiten (Rooming-in-Zimmer). Wochenstation mit Zweibett- und Familienzimmern auf 2019 neu eröffneter Station; Geburtsräume/Kreißsäle mit Gebärhocker, Sprossenwand, Halteseilen, Sitzball und Wanne.

Leistung Behandlung und Betreuung von (Risiko-)Schwangerschaften; vorgeburtliche Sprechstunde, ärztliche Geburtsplanung, Dopplersonografie; Doppelsprechstunden bei mütterlichen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Schwangerschaftszucker oder auch kindlicher Wachstumsverzögerung, in besonderen Fällen sonographische Feindiagnostik; besondere Geburtsarten, Aromatherapie, Akupunktur, alle Möglichkeiten der modernen medikamentösen Schmerzlinderung, PDA; sanfter Kaiserschnitt modifiziert nach Misgav Ladach mit Bonding überwiegend in Teilnarkose.

Service Stillbegleitung und -beratung – aktuell durch Telefonberatung sowie die Vergabe von ambulanten Terminen; Hebammensprechstunde, Geburtsvorbereitungskurse (pandemiebedingt aktuell ausgesetzt). Vortrag „Rund um die Geburt“ an jedem ersten Montag des Monats mit Chefarzt; Kreißsaalbesichtigungen mit Besichtigung der Wöchnerinnenstation, an jedem dritten Montag des Monats 360-Grad-Rundgang und digitale Führung; Baby-Foto nach der Geburt; Frühe Hilfen – „Storchenlotsen“. Kursangebote.

Besuchszeiten und -rechte Gemäß den jeweils aktuell geltenden Besucherregelungen in der Corona-Pandemie.

Anfahrt und Parkplätze GFO Kliniken Niederrhein, Betriebsstätte St. Vinzenz-Hospital, Dr.-Otto-Seidel-Straße 31-33, 46535 Dinslaken. Die Kreißsäle und Wochenstation befinden sich in der dritten Etage. „Storchenparkplatz“ direkt vor dem Haupteingang.

Kontakt Sekretariat, Telefon: 02064 44-1301; Anmeldung zur Hebammensprechstunde: Telefon 02064 44-130.



St.-Clemens-Hospital Geldern

Ausstattung Vier klimatisierte Kreißsäle; Entbindungswanne; Gebärhocker; Entbindungsbett; Ruheraum; Kaiserschnitt-OP-Saal im Kreißsaal integriert; Telemetrie-CTG (kabellose Überwachung von Wehentätigkeit und Herztönen, z.B. in der Gebärwanne); Wochenstation mit Familienzimmern; Neugeborenenzimmer mit Diebstahlschutz per Fotoidentifikation; Stillzimmer; Neugeborenen-Intensivstation.

Leistung Rund 1200 Geburten pro Jahr; Kreißsaal rund um die Uhr besetzt; Förderung der individuellen Geburt zum Beispiel durch freie Wahl von Geburtsposition und Hilfsmitteln; Schmerzlinderung durch Medikation oder alternative Methoden wie Homöopathie, Akupunktur und Aromatherapie; Periduralanästhesie (PDA) rund um die Uhr durch die Anästhesieabteilung möglich; Kinderarzt 24 Stunden vor Ort; Betreuung und Durchführung von Risikoschwangerschaften beziehungsweise Risikogeburten wie Zwillingsschwangerschaft, Beckenendlage und Frühgeburten ab 32 Schwangerschaftswochen; wenn nötig vaginale Geburtsbeendigung per Saugglocke, Zange oder Kaiserschnitt-OP; Stillbegleitung und Anleitung zur Pflege der Neugeborenen durch Säuglingsschwestern, Hebammen und Stillberaterin; bei stationärem Aufenthalt nach der Geburt zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen des Babys wie U2, Ultraschall von Köpfchen, Niere und Hüfte, Hörtest und Blutuntersuchungen durch die Kinderärzte des Krankenhauses.

Service Elternschule, Kursus zur Geburtsvorbereitung, Kreißsaalsprechstunde, Rückbildungsgymnastik und Beckenbodentraining; Neugeborenenfotografie.

Besuchszeiten und –rechte Begleitperson zur Geburt willkommen; Besuche im Regelbetrieb: jederzeit; während der Corona-Pandemie Besuchsmöglichkeit eingeschränkt, aktuelle Regelung unter www.clemens-hospital.de.

Anfahrt und Parkplätze Das St.-Clemens-Hospital liegt am Ortsrand der Stadt Geldern, etwa fünf Autominuten von der Innenstadt entfernt. Ein Parkplatz befindet sich direkt an der Zufahrt zum Krankenhaus. Für werdende Eltern sind am Eingang zur Radiologie rund um die Uhr zwei kostenfreie Storchenparkplätze reserviert.

Kontakt Clemensstraße 6, 47608 Geldern, Telefon 02831 390-1757, www.clemens-hospital.de/medizin-pflege/medizin/klinik-fuer-gynaekologie-und-geburtshilfe.

Marien-Hospital Wesel



Ausstattung Vier Kreißsäle; Sectio-PO (integriert in den Kreißsaal); Perinatalzentrum (Risikoschwangere oder Schwangere ab der 29. Schwangerschaftswoche) in enger Zusammenarbeit mit der Kinderklinik/Neonatologie am Hause.

Leistung 1400 Geburten im Jahr; Ersttrimester-Screening ETS; nicht-invasive pränatale Tests (NIPT), Fehlbildungsultraschall, fetale Echokardiographie, Dopplersonographie; invasive Diagnostik: Entnahme von Mutterkuchengewebe und Fruchtwasseruntersuchung; Geburtsplanungsgespräch; äußere Wendung bei Beckenendlage; 24-Stunden-Team, bestehend aus Frauenärzten, Hebammen, Kinderärzten, Anästhesisten, OP-Personal, Kinderkrankenschwestern, Stillschwestern; CTG-Überwachung, ambulante Entbindung, geburtserleichternde Maßnahmen: Akupunktur, Homöopathie, PDA, Entspannungsbad, medikamentöse Schmerzlinderung, Inhalationsanästhesie (Lachgas), freie Wahl der Gebärposition, Wassergeburt; „sanfter Kaiserschnitt“ (nach Misgav-Ladach), Nabelschnur-Blutspende auf Wunsch, vaginale Geburt bei kindlicher Beckenendlage.

Service Moderne Patientenzimmer mit Dusche und WC; Einzel- und Familienzimmer mit gehobenem Standard im Wahlleistungsbereich, alle Zimmer verfügen über Telefon, TV, W-Lan und Wertschrank; Neugeborenen-Zimmer; Stillberatung durch ausgebildete Stillberaterinnen; Rückbildungsgymnastik; Tragetuch-Beratung; Neugeborenen-Fotografie; Vermittlung von Hebammen für die Wochenbettbetreuung; Rooming-in; tägliche Kinderarztvisite; Vorsorgeuntersuchung U1 und U2; Neugeborenen-Hörscreening; erweitertes Stoffwechsel-Screening zur Früherkennung von Stoffwechseldefekten und endokrinen Störungen bei Neugeborenen; Hüftsonographie; hochspezialisierte neonatologische Intensivstation mit Anbindung an die Kinderklinik; während der Corona-Pandemie: Online-Informationsabende für Schwangere via Teams (jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18 Uhr); Geburtsvorbereitungskurse; Kreißsaal- und Stationsbesichtigung – derzeit wegen Corona ausgesetzt; 360-Grad-Panorama-Aufnahme via Homepage; Spezialisierung auf Mehrlings-Schwangerschaften.

Besuchszeiten und -rechte Vor und nach der Geburt können Mutter und Kind täglich von 10 bis 17.30 Uhr vom Vater oder einem festgelegten Angehörigen besucht werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage gilt die 2G-plus-Regelung. Die Begleitung zu vorgeburtlichen Terminen ist möglich.

Anfahrt und Parkplätze Parkplatz am Haus, außerdem reservierte „Storchenparkplätze“.

Kontakt Marien-Hospital Wesel, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Pastor-Janßen-Straße 8-38, 46483 Wesel, Sekretariat: Telefon 0281 104-1160; sekretariat.frauenheilkunde.mhw@prohomine.de; Kreißsaal: Telefon 0281 104-1740 (Hebammen), 0281 104-1749 (Beleghebammen); https://prohomine.de/marien-hospital-wesel/kliniken-fachbereiche/frauenheilkunde-geburtshilfe/.

Helios Klinikum St. Johannes Duisburg

Ausstattung Unter anderem Perinatalzentrum Level 1 (höchste Versorgungsstufe) für Frühchen auch unter 1500 Gramm; Neugeborenen-Intensivstation mit angeschlossener Kinderklinik; drei Kreißsäle und ein Vorwehenraum; Ausstattung für individuelle Geburtspositionen (u.a. Romarad und Wasserbecken); eigener OP-Bereich direkt neben den Kreißsälen; moderne Wochenstation mit Einzel- und Familienzimmern (nach Verfügbarkeit).

Leistung Rund 900 Geburten im Jahr; Behandlung und Betreuung von Risikoschwangerschaften, u.a. Mehrlingsgeburten (Twin Center), Schwangerschaftsdiabetes; pränatale Diagnostik mit hochspezialisierten Ultraschallgeräten; alternative Schmerzbegleitung u.a. mit Akkupunktur und Aromatherapie; sanfter Kaiserschnitt, individuelle Geburtsplanung (mit Kreißsaalführung); Stillbegleitung; Pflegetrainer für Frühcheneltern.

Service Das Kursangebot ist aktuell eingeschränkt, Veranstaltungen finden bis auf Weiteres fast ausschließlich digital statt. Grundsätzlich: Infoabende für werdende Eltern, Geburtsvorbereitungskurse, Elternschule mit verschiedenen Angeboten (u.a. Erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern, Still-Café, etc.), Babyfotos.

Besuchszeiten und -rechte Während ihrer Zeit auf der Wöchnerinnenstation können entbundene Frauen aktuell täglich von einer Person etwa zwei Stunden lang besucht werden, bevorzugt in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr. Werdende Eltern finden den jeweils aktuellsten Stand online unter www.helios-gesundheit.de/duisburg

Anfahrt und Parkplätze Storchenparkplätze direkt vor dem Eingang.



Kontakt Helios-Hotline: 0800 6334946.

Helios Klinikum St. Anna Duisburg

Ausstattung Vergleichsweise kleine, dafür sehr individuelle und familienorientierte Geburtshilfe (circa 500 Geburten im Jahr); drei moderne, frisch renovierte Kreißsäle (Februar 2022); Wochenstation mit Zweibett- und Familienzimmern (nach Verfügbarkeit).

Leistung Ab Frühjahr 2022: Hebammengeleiteter Kreißsaal (als ergänzendes Angebot zum ärztlich geleiteten Kreißsaal); Vorsorgeuntersuchungen; geburtsvorbereitende Akupunktur; individuelle Kreißsaalführungen und Geburtsplanung; schulmedizinische und ergänzende Methoden zur Schmerzerleichterung; Entbindungslandschaft mit Gebärwanne für individuelle Geburtspositionen; Hebammenhilfe und Nachsorge; Stillbegleitung.

Service Hebammensprechstunde; Geburtsvorbereitungskurse; TRUDIE – Das Telefonat rund um die Entbindung (als alternatives Angebot zum klassischen Geburtsvorbereitungskurs); Schreiambulanz; Elternschule mit umfangreichem Kursangebot, zum Beispiel Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik, Erste-Hilfe-Kurse für Neugeborene und Kleinkinder, Geschwisterschule, Großelternschule.



Besuchszeiten und -rechte Die frischgebackene Mutter darf täglich in der Zeit von 15-18 Uhr einen Besucher für die Dauer von maximal einer Stunde empfangen; hierbei gilt die 2G-plus-Regel; für werdende und frisch gebackene Väter sowie Geschwisterkinder sind im Bedarfsfall individuelle Absprachen möglich. Info telefonisch unter 0203 755-1254 oder auf www.helios-gesundheit.de/duisburg-anna



Anfahrt und Parkplätze Storchenparkplätze direkt vor dem Eingang.

Kontakt Erreichbar über die Helios-Hotline unter der Rufnummer 0800 6334946.



Bethesda-Krankenhaus Duisburg

Ausstattung Moderne Kreißsaalräume mit zwei Gebärbadewannen, Seilen, Geburtshockern, Geburtsstuhl, multiplen verstellbaren Geburtsbetten/-landschaften; aus zwölf Zimmern auf der Station können Familienzimmer gemacht werden; keine Kinderklinik auf dem Klinikgelände; enge Zusammenarbeit mit der Kinderklinik des Florence Nightingale Kaiserswerth (zweimal täglich Visite, U1, U2; Begleitung der geplanten Kaiserschnitte); Notfallversorgung durch die Kinderklinik des Sana-Klinikums Wedau.

Leistung Physiologische Geburt im Vordergrund, Anlehnung an die aktuelle S3-Leitlinie; alternative Schmerzlinderung (Aromatherapie, Naturheilverfahren, Homöopathie, Akupunktur, Lachgas); Betreuung von Risikoschwangerschaften im Rahmen der Geburtsplanungs- und Dopplersprechstunden; Begleitung und Beratung bei Beckenendlagen (äußere Wendung, Spontanpartus, Kaiserschnitt); Begleitung von Spontangeburten nach vorherigem Kaiserschnitt; mehrere Stillberaterinnen und Hebammen auf der Station.

Service Elternschule mit umfangreichem Kursprogramm (Onlineanmeldeportal); Geburtsvorbereitungskurse; Schwangerschaftsgymnastik; sanfte Therapie bei Schwangerschaftsbeschwerden; Neugeborenenpflegekursus; Trageberatung; Stoffwindelberatung; Pilates zur Rückbildung; Rückbildungsgymnastik; Wochenbettsprechstunde; Erste-Hilfe-Kurs für Neugeborene; Beikost-Workshop; Babyfotograf auf Station.

Besuchszeiten und -rechte Besuche des Krankenhauses, auch auf der Wochenbettstation, nur im Rahmen der 2G-plus-Regel; Besuchszeiten auf der Wochenbettstation einmalig pro Tag entweder 10-12 Uhr oder 15-18 Uhr.



Anfahrt und Parkplätze Heerstraße 219, 47053 Duisburg.



Kontakt Unter Telefon 0203 6008-0 oder via E-Mail an info@bethesda.dewww.bethesda.de.

Sana Kliniken Duisburg-Wedau

Ausstattung Zur Geburt stehen insgesamt vier Kreißsäle zur Verfügung, von denen drei über eine Badewanne zur Entspannung oder auch für eine Wassergeburt verfügen. Alle Kreißsäle sind mit modernen Geburtsbetten ausgestattet, die individuell auf die Wünsche der werdenden Mütter eingestellt werden können. Zusätzlich steht eine umfangreiche Auswahl an weiteren Gebärmöglichkeiten zur Verfügung; Familienzimmer und Familiensuite; Perinatalzentrum.

Leistung Zur Vorbereitung auf die Geburt bietet die Elternschule im Klinikum Duisburg Geburtsvorbereitungskurse an, die aufgrund der Pandemie-Situation digital stattfinden. Ausführliche Informationen rund um die Geburt können werdende Eltern in Zeiten außerhalb der Pandemie in regelmäßigen Infoabenden in Verbindung mit einer Besichtigung der Kreißsäle und Geburtsstation im Klinikum erhalten; Betreuung von Risikoschwangerschaften.

Service 24h-Rooming-in; Stillberatung; Frühstücksraum; Babyfotografie; Online-Kurse.

Besuchszeiten Die derzeitigen Besuchsvorgaben für die Geburtshilfe unterliegen der 2G-plus-Regel, Besuchszeiten sind zurzeit auf 16 bis 19 Uhr begrenzt.



Anfahrt und Parkplätz Zu den Rehwiesen 9, 47055 Duisburg; S-Bahn S1, Haltestelle Schlenk; Buslinie 934, Haltestelle Sana Kliniken Duisburg. Mit dem Auto: A 3 aus Richtung Oberhausen und Duisburg, Abfahrt Duisburg-Wedau; A 59 aus Richtung Wesel, Dinslaken und Düsseldorf, Abfahrt Wedau-Wanheimerort. Die Sana-Kliniken Duisburg verfügen über mehr als 200 Besucherparkplätze direkt vor dem Gebäude, in unmittelbarer Nähe des Aufzugs. Zusätzlich gibt es ein Parkhaus mit mehr als 500 Parkplätzen. Das Parkhaus ist erreichbar über die Zufahrt am Kalkweg. Die ersten 15 Parkminuten sind kostenlos, jede weitere angefangene Stunde kostet 1,50 Euro.