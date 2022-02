Videos und Partybox : So feiern die Issumer 2022 Karneval

Issum Ko&Ka kann auf Material aus 35 Jahren Sitzungskarneval zurückgreifen. Eine Auswahl der Videos ist auf Youtube zu sehen. Das Team vom Jugendheim stellt eine Partybox für Kinder zusammen.

Momentan schaut alles für Olympia nach China. Vor fast 30 Jahren haben die Issumer sich darüber Gedanken gemacht, was wäre, wenn die olympischen Spiele im Altbierdorf stattfinden würden. Das klang 1994 dann so: „Issum wird jetzt weltbekannt – alle reichen sich die Hand“. Vorgetragen wurde der olympische Traum vom Ko&Ka Quartett. Das ist nur ein Auszug des karnevalistischen Programms, das auf dem Youtube-Kanal von „koundka issum“ seit dem Wochenende in die Wohnzimmer übertragen wird. Am kommenden Wochenende, wenn eigentlich der Sitzungskarneval stattgefunden hätte, werden weitere Videos freigeschaltet. „Wir hoffen, dass es das letzte Mal ist“, sagt Pia Rennen, Präsidentin der Ko&Ka Spielerschar zum Karneval aus der Konserve. Material aus 35 Jahren Karnevalssitzungen von Ko&Ka wurde gesichtet. Die Jahre 1985 bis 2006 gibt es auf Videokassette. Das bedeutete viel Vor- und Zurückspulen, sagt Pia Rennen, aber auch das Hängenbleiben an vielen schönen und spannenden Momenten des Issumer Sitzungskarnevals. Die Kollegen von Ko&Ka durften sich Ausschnitte wünschen, Momente, an die sie sich besonders erinnern oder an denen sie selbst beteiligt sind. Entstanden ist eine Mischung aus Musik, Comedy, Büttenrede und Tanzaufführungen, „wie beim echten Sitzungskarneval auch“, sagt Pia Rennen. In der Karnevalswoche, von Karnevalssamstag bis Rüseldensdag, werden weitere Videos auf Youtube veröffentlicht. Issums ewiger Karnevalsprinz, Prinz Pöksken, das Pappmaché-Schwein, schlafe derweil im Bürgersaal, verrät die Präsidentin und wartet, wie alle anderen Karnevalisten, dass bald wieder live zusammen gefeiert werden kann.