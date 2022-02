Konzert in der Evangelischen Kirche : Operettenglanz in Orsoy in familiärer Atmosphäre

Tenor Stefan Lex und die Sopranistin Christiane Linke. Foto: Armin Fischer (arfi)

Was lange währt, wird endlich gut – wird sich mancher Konzertgänger gedacht haben, als er auf Abstand und mit Maske auf den Kirchenbänken der Evangelischen Kirche in Orsoy Platz nahm. Coronabedingt musste das Konzert mit Tenor Stefan Lex wiederholt verschoben werden. Um so größer die Freude, dass sich nun zum Monatsbeginn mit einem Konzerterlebnis ein wenig Normalität verbreitete.

Anderthalb Stunden und mehre Zugaben später dauerte die festliche Stimmung an. Tenor Stefan Lex hat in Orsoy und Umgebung eine feste Fangemeinde. Diesmal bestimmte familiäres Flair das Konzert. Zusammen mit seiner Frau, der Pianistin Sigrid Althoff, seinen Töchtern Alexandra Althoff (Violoncello), Laura Violetta Lex (Mezzosopran) und der stimmgewaltigen Wiener Sopranistin Christiane Linke steuerte der Tenor das Kirchenschiff an die Ufer von Oper, Operette und Musical. Wohltuend war das festliche Outfit mit langen Abendkleidern und Festgewand von Stefan Lex, der gekonnt wie charmant durch das Konzert führte.

Der Wechsel der Darbietungen, von Gesang und instrumentaler Musik, Unterhaltung und Information machte den besonderen Reiz aus. Richard Strauß und „Wiener Blut“ erklang direkt zu Beginn und wurde mit viel Applaus belohnt. „Bacarole“ aus Hoffmanns Erzählungen folgte wie Weisen aus „Karneval der Tiere“ vom französischen Komponisten Camille Saint-Saëns. Die musikalische Reise erfüllte Wünsche, die in Vorbereitung auf das Konzert an Stefan Lex herangetragen worden waren, wie „Ballade pour Adeline“. Pianistin Sigrid Althoff nahm das Publikum mit in das Werk des französischen Komponisten und Pianisten Richard Clayderman.

Das Ensemble machte Station bei der Salonmusik der 1920er Jahre, brillierte mit Tschaikowskis „Rokoko-Variationen“ und interpretierte Zarah Leanders Ohrwurm „Nur nicht aus Liebe weinen“. Als populäre Musical-Lieder, etwa aus der „Westside-Story“ oder „Moonlight“ aus dem Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“, erklangen, näherte sich die musikalische Reise ihrem Ende. Ohne Zugaben ließ das Publikum die Akteure nicht von der Bühne. Es gab stehenden Applaus und Bravo-Rufe. Melodien aus Verdis „La Traviata“ luden zu spontanen Tanzschritten in den Kirchenreihen ein, Lieder wie Leonard Cohens „Hallelujah“ läuteten den Abschied ein.

(sabi)