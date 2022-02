Musikalische Erziehung in Alpen : Im Musikverein Menzelen wird nun auch von Hand getrommelt

Alpen Das neue Angebot des Musikvereins schult das Rhythmus-Gefühl und vermittelt schnelle Erfolgserlebnisse. Der erste öffentliche Auftritt der Band wird bereits geplant.

Es wird getrommelt, was das Zeug hält. In Kooperation mit der Gemeinde Alpen und der Wilhelm-Koppers-Grundschule hat der Musikverein Menzelen ein Djembe-Ensemble ins Leben gerufen, das vom Förderprogramm „Musik für alle“ unterstützt wird.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Malte Kolodzy, weiß als gelernter Schlagzeuger, wie junge Musikerinnen und Musiker begeistert werden können. „Wer ein Musikinstrument spielt, der weiß, wie viel Spaß es macht, in einer Gruppe mal so richtig zu jammen“, so Kolodzy. „Beim Trommeln entsteht schnell solch ein Session-Gefühl, selbst wenn manche Schläge noch nicht so richtig sitzen“, sagt der Vorsitzende weiter. Deshalb sei Trommeln für viele eine sehr gute Möglichkeit, sich auszudrücken und auch ohne große Erfahrung „ein musikalisches Band-Gefühl zu erleben“.