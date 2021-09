Soziales Engagement in Rheinberg : Bürgerbusverein unterstützt Hospiz Haus Sonnenschein

Rheinberg Der Bürgerbusverein spendet seine Einnahmen aus der Werbung auf seinem Fahrzeug regelmäßig an soziale Einrichtungen in der Stadt.

Große Freude bei Hospizleiterin Mirjam Klaas im Haus Sonnenschein: Strahlend nimmt sie den Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro in Empfang, den ihr der Vorstand des Vereins Bürgerbus Rheinberg aushändigt. „Seit Jahren unterstützen wir Institutionen in der Stadt durch die Gelder, die wir aus Werbeeinnahmen generieren“, sagt der Bürgerbus-Vorsitzende Karl-Heinz Lochen. „Wir freuen uns, dass diese Spende in diesem Jahr an das Hospiz Haus Sonnenschein geht.“