Karneval in Rheinberg : KAG Ossenberg kürt beim Sommerfest den Narren-Adel

Ossenberg Schon im Sommer närrisch. Der Karneval-Ausschuss Ossenberg kürt am Wochenende seinen neuen Prinzen oder seine neue Prinzessin. Es herrscht Vorfreude auf eine unbeschwerte Session.

Gewählt werden an diesem Tag aber auch die Kinderprinzessin oder der Kinderprinz für die neue Session, die am 11.11. um 11.11 Uhr offiziell beginnt. Die Ergebnisse der Wahlen für die Kinder-Regentschaft werden gegen 17 Uhr bekanntgegeben. Bis dahin bleibt die spannende Frage offen, wer die Nachfolge von Prinzessin Susanne I. und der KAG-Kinderprinzessin Lena I. antreten wird, die den KAG und mit ihm ganz Ossenberg in der närrischen Session 2019/2020 so hervorragend vertreten haben. Die vorige Session ist bekanntlich der Corona-Pnademie zum Opfer gefallen. Auch die Ossenberger Närrinnen und Narren gehen zuversichtlich davon aus, dass mit Beginn der Session wieder geschunkelt werden kann.