Vorstandswahlen : Michael Traurig leitet Verein der Freien Bürger Straelen

Der Verein „Freien Wähler – Bürger für Straelen“ hat einen neuen Vorsitzenden: Es ist Michael Traurig (54), der viele Jahre die Fraktion der Freien Wähler geleitet hat, sich nun auf das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters konzentriert und in der Fraktion in die zweite Reihe geht. Unterstützt wird er von Katrin Reintjes (31) als stellvertretende Vereinsvorsitzende, die bereits vor 13 Jahren als sachkundige Bürgerin im Schulausschuss der Stadt Straelen und als stellvertretende sachkundige Bürgerin im Jugendhilfeausschuss des Kreises Kleve aktiv war. Katrin Reintjes, die Tochter von Michael Traurig, hat damals auf die Annahme ihres Ratsmandates verzichtet, um sich voll und ganz auf ihre berufliche Laufbahn zu konzentrieren, die sie über Köln und Moers wieder zurück nach Straelen gebracht hat. Katrin Reintjes arbeitet als Wertpapierspezialistin bei einer regionalen Bank und ist verheiratet. Komplettiert wird der geschäftsführende Vereinsvorstand von Christian Schimanski (41) als Schatzmeister und Manfred Grandt (54) als Schriftführer, die beide einstimmig wiedergewählt wurden. Ebenfalls neu als Beisitzer im erweiterten Vorstand ist André an May (61), den viele wohl als langjährigen Vorsitzenden des KLT und Schiedsmann für Straelen kennen. Er hat mehr als 30 Jahre im Vertrieb und Marketing eines Nahrungsmittelkonzern gearbeitet und ist nun als selbstständiger Business Coach tätig.