Alpen : Alpens Jugendfeuerwehr im Einsatz

Alpen Beim Kultursommer kontrollierte der Feuerwehrnachwuchs die Einhaltung der 3G-Regel. Und auch beim Check der Hydranten ist die Jugendfeuerwehr gefordert.

Als am Samstag der Kultursommer NRW am Rathausplatz in Alpen Station gemacht hat mit seinem bunten Programm von Musikvereinen, Zauberern, Comedians sowie Sängerinnen und Sängern, war auch die Jugendfeuerwehr im Einsatz. Der Feuerwehrnachwuchs sorgte für Sitzmöglichkeiten und Pavillons für die Künstlerinnen und Künstler. Außerdem kontrollierten die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern die Einhaltung der 3 G-Regeln.