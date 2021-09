Handwerksbetrieb in Rheinberg : 60 Jahre Malerbetrieb Riekötter

Lucy Bergner, Auszubildende im Malerbetrieb Riekötter, kann ihr künstlerisches Talent an einer Hauswand ausleben. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Auftragsbücher des vielseitigen Rheinberger Handwerksbetriebs sind gut gefüllt. Karl-Heinz Riekötter führte die Firma ab 1961 zunächst an der Goldstraße, in den 70er Jahren zog der Betrieb an die Bahnhofstraße.

Die 20 Mitarbeiter des Rheinberger Malerbetriebs Riekötter können eine Menge: Fassaden streichen, Tapezierarbeiten, Lackierungen, Wärmedämmungen, Reparaturverglasungen, Raumgestaltungen, Bodenbeläge, Stuck- und Goldarbeiten oder Kalkspachteltechniken: Maler und Lackierer müssen heutzutage keinesfalls nur mit Pinsel und Rolle gut umgehen können. Mitunter sind aber auch ganz besondere Fähigkeiten gefragt.

„Es gibt Kunden, die möchten ganz spezielle Motive auf ihr Haus gemalt haben“, erzählt Geschäftsführerin Petra Riekötter. So wie in Orsoyerberg, wo die 19-jährige Auszubildende Lucy Bergner selbstständig eine komplette Hofwand gestaltete, mit einer Sonnenuhr, Möwen und Blumen zum Beispiel. In solchen Fällen wird der Handwerks- zum Kunstmalbetrieb.

Seit genau 60 Jahren gibt es Riekötter in Rheinberg. 1961 zog der junge Handwerksmeister Karl-Heinz Riekötter von Praest (Stadt Emmerich) nach Rheinberg an die Goldstraße. Zunächst war er beim Malerbetrieb Reppermund beschäftigt. Er übernahm die Firma und zog mit Familie und Betrieb in das Nachbarhaus Goldstraße 3. 1977/1978 erfolgte der Umzug zur Bahnhofstraße. Sein Sohn Klaus führte den Betrieb weiter. Vater und Sohn sind beide früh verstorben, seit knapp zehn Jahren führen nun Petra Riekötter (sie ist Diplom-Betriebswirtin) und Gregor Scholten, der seit 1983 im Betrieb arbeitet, das Geschäft. „Wir sind ein gutes Team und ergänzen uns perfekt“, sagt Petra Riekötter. „Er erledigt das Handwerkliche, ich das Geschäftliche.“

Der Laden läuft: Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, die Belegschaft (zu der auch drei Frauen gehören) haben gut zu tun, um dem Anspruch des Hauses gerecht zu werden. Den umreißt Petra Riekötter so: „Wir sind ein Qualitätsbetrieb. Wir haben besonders gut ausgebildete Mitarbeiter.“ Den Facharbeitermangel bekommen die Rheinberger allerdings auch zu spüren. Gregor Scholten drückt es so aus: „Es wird immer schwieriger, guten Nachwuchs zu finden.“