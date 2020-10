Netz ausgebaut : Neue DHL-Packstation in Rheinberg

Rheinberg Der neue Automat steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Aldi-Markt an der Xantener Straße. Der Discounter und die Post haben bundesweit eine strategische Partnerschaft abgeschlossen.

Rheinberg () DHL knüpft das Packstationsnetz noch dichter und hat eine neue Packstation an der Xantener Straße in Rheinberg in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aldi in Betrieb genommen. Kunden können dort von sofort an rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.