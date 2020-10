Entwicklung der Pandemie : Weitere zehn Corona-Fälle am Donnerstag im Kreis Wesel

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere zehn Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die neuen Infektionen verteilen sich auf mehrere Kommunen. Es sind aber auch zwei Gemeinden ohne einen aktuellen Fall. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt stabil.

Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch 10 neue Corona-Infektionen (Covid-19) in den Städten und Gemeinden. Die Fälle verteilen sich auf Dinslaken (4), Hünxe (1), Moers (4) und Wesel (1). Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht die Verwaltung montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen.

Durch die 10 neuen Infektionen steigt die Gesamtzahl der bisher positiv getesteten Menschen im Kreis Wesel auf 1400. Von ihnen gelten 1231 Frauen und Männer wieder als genesen. Das sind 6 mehr als am Dienstag – unterm Strich steigt also die Zahl derjenigen, die aktuell in Quarantäne sind, um 4 Personen auf 138. Sie verteilen sich auf 11 Kommunen im Kreis. In zwei Gemeinden ist dagegen niemand in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden und deshalb in Quarantäne: in Alpen und in Sonsbeck.